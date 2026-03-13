Volatus Aerospace complète l’acquisition d’une participation de 100 % dans Synergy Aviation

MONTRÉAL, 13 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQX : TAKOF | FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), un chef de file canadien en solutions intégrées d'aviation, de logistique sans équipage et de technologies de défense et d'aérospatiale à double usage, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition de la participation minoritaire résiduelle de 41,53 % dans Synergy Aviation Ltd. (« Synergy »). Cette transaction permet à Volatus de détenir 100 % de Synergy, tel qu'annoncé précédemment le 4 mars 2026. La pleine propriété simplifie également la coordination opérationnelle entre les activités d'aviation, de formation, d'ingénierie et de fabrication de Volatus, alors que la Société continue de renforcer ses capacités aérospatiales.

En contrepartie de la transaction, la Société a émis un total de 2 444 243 actions ordinaires avec droit de vote de Volatus aux actionnaires minoritaires de Synergy. Le prix de la contrepartie en actions a été établi selon le prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX avant la clôture.

Volatus avait initialement acquis une participation de 51 % dans Synergy en 2022, puis l'avait augmentée de 7,47 % en 2025, portant sa participation à 58,47 % avant la conclusion de cette transaction. Avec l'acquisition de la participation minoritaire restante, Synergy devient une filiale en propriété exclusive de Volatus. Cela permet à la Société de consolider entièrement ses opérations d'avions commerciaux et d'harmoniser davantage la gouvernance, l'allocation de capital et l'exécution opérationnelle à travers sa plateforme aérospatiale intégrée, qui englobe l'aviation avec équipage, les systèmes pilotés à distance et les opérations critiques.

Marc Hanatshek, actionnaire minoritaire de Synergy et partie à la transaction, est également administrateur de Synergy. Par conséquent, M. Hanatshek est une « personne apparentée » (au sens du Règlement 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations particulières [le « Règlement 61-101 »]) de la Société, et la transaction impliquant l'achat des actions de Synergy auprès de M. Hanatshek constitue une « opération avec une personne apparentée » (au sens du Règlement 61-101). Cette transaction a été dispensée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs de titres minoritaires prévues par le Règlement 61-101, conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a), respectivement, car la juste valeur marchande de la contrepartie payée à la personne apparentée n'excédait pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Inc. est une société mondiale d'aérospatiale et de défense basée au Canada, fournissant des systèmes aériens avec et sans équipage, de la fabrication aérospatiale domestique, des capacités d'autonomie avancées et des services opérationnels critiques. La Société offre des solutions d'intelligence aérienne, d'inspection, de logistique, de surveillance, de formation et des solutions aériennes autonomes au service des infrastructures, de l'énergie, de la sécurité publique, de la santé et des opérations gouvernementales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales, événements, développements et performances opérationnelles futurs. Souvent, mais pas toujours, les informations et énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'usage de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit », ainsi que des variantes (y compris négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés conjugués au futur ou au conditionnel indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produiront ou seront réalisés.

Les informations prospectives comprennent des informations concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives commerciales et les attentes de la Société ; et (ii) les attentes relatives à d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Ces informations sont fondées sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans d'exploitation, les stratégies ou les croyances à la date du présent communiqué, mais comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat, rendement ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par ces informations prospectives. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

Les investisseurs sont priés de noter que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions et hypothèses de la direction jugées raisonnables à la date où les déclarations sont faites. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits, d'autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés. Sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rob Walker, Chef de la direction commerciale

+1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.