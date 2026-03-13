DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
13. Mar 2026 / 13:28 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
- Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
- Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Germany
|Internet
|https://www.demire.ag