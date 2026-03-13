Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

  • Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen i afdelingsbeskrivelsen for Global Indeks - Akkumulerende KL og USA Indeks - Akkumulerende KL er opdateret vedrørende bruttoeksponeringen af afledte finansielle instrumenter.

Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


