Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.
- Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen i afdelingsbeskrivelsen for Global Indeks - Akkumulerende KL og USA Indeks - Akkumulerende KL er opdateret vedrørende bruttoeksponeringen af afledte finansielle instrumenter.
Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring