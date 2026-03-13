CertiK发布加密货币ATM欺诈报告：损失达3.3亿美元，AI诈骗与跨境洗钱成主要威胁

纽约, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的Web3安全公司 CertiK 发布了《 Skynet加密货币ATM欺诈报告 》。报告显示，2025年此类诈骗造成的损失已达到3.3亿美元，同比增长约33%，已成为美国增长最快的金融犯罪类别之一。

报告指出，随着全球加密货币ATM设备数量持续增长，以及犯罪组织不断利用社会工程学和AI技术升级诈骗手段，这一犯罪模式已从零散个案演变为高度组织化的跨国诈骗产业。

加密货币ATM成为诈骗资金转移的“快速通道”

加密货币ATM欺诈，是指诈骗分子通过电话、短信或网络社交手段诱导受害者提取现金，并将资金存入加密货币ATM，随后转换为数字资产并转入诈骗分子控制的钱包地址。目前全球约有4.5万台加密货币ATM机，其中78%位于美国。用户通常可以在5分钟内完成现金兑换加密货币并转账，这一特点使其成为诈骗团伙进行资金转移的理想渠道。

与传统加密货币攻击不同，此类犯罪并不依赖账户入侵或黑客攻击，而是通过社会工程学手段诱导受害者主动操作。一旦交易上链，资金几乎无法追回。从技术架构上看，加密货币ATM仅作为前端终端连接后端加密应用程序服务器（CAS），所有交易均通过运营商的混合热钱包完成资金划转。链上记录只显示运营商钱包向目标地址的转账，而不会记录存款人的身份信息，这种结构形成了“溯源断层”，给执法取证带来巨大困难。

老年群体占总损失86%，警示防护形同虚设

报告最触目惊心的数据，指向老年群体在该类欺诈中的极端弱势地位。数据显示，2025年美国所有加密货币ATM欺诈损失中，86%来自60岁以上人群；华盛顿特区总检察长针对美国ATM运营商Athena Bitcoin公司的诉讼中指出，该公司在当地ATM机93%的存款与欺诈犯罪相关，受害者年龄中位数高达71岁，单笔交易损失中位数达8,000美元。

“当受害者正与诈骗分子进行实时通话时，屏幕上的警告提示根本无法起到防范作用。”报告指出，当前ATM机层面的防护措施形同虚设。诈骗分子通过在受害者取款、操作ATM的全流程中保持实时连线，不仅指导其规避屏幕警示，还会提前设计统一说辞，让受害者以房屋装修、家庭应急等理由应对银行工作人员的问询，彻底隔绝外界干预。

AI技术正在改变诈骗模式

报告还指出，AI技术正在加速诈骗手段升级，2025年AI驱动型诈骗的获利能力约为传统手段的4.5倍。犯罪组织开始使用AI语音克隆、深度伪造视频以及自动化脚本来实施更具针对性的社会工程学攻击。与此同时，为规避各地监管机构逐渐推出的交易限额政策，诈骗网络也开始采用“化整为零”的策略，即诱导大量受害者在不同ATM上进行小额交易，从而在规避监管核查的情况下，仍旧维持犯罪获利的总体规模。

跨国犯罪网络的产业化运作

报告揭示，加密货币ATM欺诈已从零散个案演变为高度组织化的跨国犯罪组织。犯罪组织采取产业化运作模式，构建了详细的分工结构，包括数据收集、社会工程学诈骗以及资金转移和洗钱等多个环节。

洗钱环节的高效化，进一步放大了该类犯罪的危害。2025年东南亚洗钱网络处理了约161亿美元的非法加密货币资金流，占全球可溯源非法加密货币生态的20%，这些网络通过Telegram协调运作，可在两分钟内完成大额交易清算。受害者存入现金后，资金在数分钟内就会通过混币服务、跨链桥、去中心化交易所完成多层隐匿流转，往往受害者尚未挂断诈骗电话，资金已脱离监管体系的可追溯范围。

交易入口成为关键防控点

针对当前的威胁态势，报告在结尾提出了系统性防控建议，明确加密货币ATM欺诈链条中唯一有效的干预节点，是CAS层面的交易入口端——必须在交易上链前，完成目标钱包地址的实时筛查与风险核验。

同时，报告分别对消费者、运营商、执法部门提出了具体举措：

消费者需警惕任何要求通过加密货币ATM付款的陌生来电；

运营商需落实分级KYC、全行业情报共享与交易前风险核验；

执法部门则需加强区块链分析能力建设，推动统一立法与跨境执法协作。





“2025年报告的3.3亿美元损失，仅反映了实际危害的冰山一角。”报告在结论中警示，随着AI深度伪造、自动化跨链洗钱、“化整为零”的小额交易等新型手段的普及，加密货币ATM欺诈的威胁将持续升级，唯有技术、监管、执法领域形成协同合力，才能在不断缩小的干预窗口期内，切断犯罪链条，保护金融消费者尤其是老年群体的财产安全。