Årsrapport 2025

PARKEN Sport & Entertainment A/S realiserede i 2025 en koncernomsætning på 1.884,6 mio. kr. (2024: 1.457,5 mio. kr.) og et resultat før skat på 279,9 mio. kr. (2024: 308,4 mio. kr.).

Årets resultat efter skat blev 205,7 mio. kr. (2024: 229,9 mio. kr.).

Årets omsætning og resultat før skat svarer til seneste udmeldte forventninger i selskabsmeddelelse nr. 19 udsendt 27. august 2025, hvor forventningerne for 2025 var en omsætning i niveauet 1.800 til 1.900 mio. kr. og et resultat før skat på 240 til 290 mio. kr.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Der indstilles til udbetaling af udbytte på 3,00 kr. pr. aktie på den ordinære generalforsamling i 2026.

