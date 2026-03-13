Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas

2026-03-13 LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – Bendrovė) įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1. Dėl pritarimo LITGRID AB valdybos 2026 m. vasario 17 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis
1.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2026 m. vasario 17 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis su Ukrainoje veikiančiais subjektais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo reikalavimus bei kitus teisės aktuose nurodytus reikalavimus ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:
1.1.1. Sutarčių dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui. Humanitarinės pagalbos vertė 159 821, 78 Eur.
1.1.2. Sutarčių objektas – Bendrovės įranga, nurodyta perduotinos įrangos sąraše (pridedama).
1.1.3. Sutarčių šalys – LITGRID AB ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 str. 21 dalyje nurodyti subjektai.
1.1.4. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.
1.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartis šio sprendimo 1.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šių sutarčių sąlygas Bendrovės vardu su sąlyga, kad yra gautas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pritarimas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacija suteikti humanitarinę pagalbą bei egzistuoja kitos teisės aktuose numatytos sąlygos humanitarinei pagalbai suteikti.
Pridedama:
- Įrangos sąrašas.
