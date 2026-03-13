D’importants investissements dans l'infrastructure de recherche placent le Canada en tête de l'innovation mondiale

SHERBROOKE, Québec, 13 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le gouvernement du Canada investit plus de 552 millions de dollars par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de mettre à la disposition des chercheurs et chercheuses l’équipement de pointe nécessaire au renforcement de la capacité du Canada d’innover, de générer des retombées durables pour la population canadienne et de renforcer la résilience économique.

Monsieur Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, a fait cette annonce à l’Université de Sherbrooke au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cet important investissement, réalisé au titre du Fonds d’innovation de la FCI, finance 92 projets d’infrastructure de recherche menés dans 32 établissements d’enseignement supérieur partout au pays.

Le Fonds d’innovation donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’apporter des solutions dans les domaines auxquels les Canadiennes et les Canadiens accordent une grande importance, notamment les soins de santé, l’énergie, la sécurité alimentaire, la technologie quantique et l’IA. Ce fonds permet non seulement d’investir dans de nouvelles infrastructures, mais également de maintenir et renouveler l’équipement existant, et de soutenir les plateformes scientifiques. En attirant et retenant au Canada et en formant des chercheurs et chercheuses de haut rang du Canada du monde entier, ces plateformes scientifiques jouent d’ailleurs un rôle déterminant. Elles permettent également une utilisation optimale de l’équipement, favorisent la collaboration entre les secteurs et peuvent offrir au secteur privé une aide précieuse.

Voici quelques projets financés dans le cadre du Fonds d’innovation :

Bâtir l’écosystème quantique du Canada (Colombie-Britannique) : l’Institut de la matière quantique Stewart-Blusson (QMI) est une plateforme scientifique située à l’Université de la Colombie-Britannique. Grâce au financement de la FCI qui permettra l’acquisition de nouveaux outils ou de mises à niveau, les chercheuses et chercheurs seront mieux équipés pour synthétiser la matière quantique, fabriquer des appareils qui en contiennent, et ce, avant de les mettre à l’essai et de les optimiser. Les travaux de recherche menés à cet institut vont de la médecine de précision à l’énergie verte, en passant par l’exploitation minière intelligente, le traitement de données et les solutions climatiques. En effet, on y développe notamment des technologies destinées à réparer le système nerveux, de quoi stocker du combustible à base d’hydrogène et des capteurs miniers de pointe. En formant des innovateurs et des innovatrices tout en favorisant la collaboration, l’Institut de la matière quantique Stewart-Blusson cherche à développer et à ancrer ces secteurs émergents au Canada;



l’Institut de la matière quantique Stewart-Blusson (QMI) est une plateforme scientifique située à l’Université de la Colombie-Britannique. Grâce au financement de la FCI qui permettra l’acquisition de nouveaux outils ou de mises à niveau, les chercheuses et chercheurs seront mieux équipés pour synthétiser la matière quantique, fabriquer des appareils qui en contiennent, et ce, avant de les mettre à l’essai et de les optimiser. Les travaux de recherche menés à cet institut vont de la médecine de précision à l’énergie verte, en passant par l’exploitation minière intelligente, le traitement de données et les solutions climatiques. En effet, on y développe notamment des technologies destinées à réparer le système nerveux, de quoi stocker du combustible à base d’hydrogène et des capteurs miniers de pointe. En formant des innovateurs et des innovatrices tout en favorisant la collaboration, l’Institut de la matière quantique Stewart-Blusson cherche à développer et à ancrer ces secteurs émergents au Canada; Stimuler l’innovation en microélectronique, du laboratoire au marché (Québec) : l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) est une plateforme scientifique située à l’Université de Sherbrooke. Il héberge l’un des plus grands carrefours de recherche en microélectronique au Canada, aussi permet-il d’entrer plus vite que d’autres laboratoires sur le marché. Il compte d’ailleurs plus de 700 utilisateurs et utilisatrices provenant de diverses disciplines scientifiques, tant du milieu de l’enseignement postsecondaire que des secteurs public et privé. L’équipement financé par la FCI soutient la commercialisation de semi-conducteurs et favorise l’innovation, notamment en ce qui a trait à la création d’une intelligence artificielle moins énergivore, aux technologies quantiques, aux technologies médicales plus sûres et à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans des régions éloignées, telles que le Grand Nord canadien;



l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) est une plateforme scientifique située à l’Université de Sherbrooke. Il héberge l’un des plus grands carrefours de recherche en microélectronique au Canada, aussi permet-il d’entrer plus vite que d’autres laboratoires sur le marché. Il compte d’ailleurs plus de 700 utilisateurs et utilisatrices provenant de diverses disciplines scientifiques, tant du milieu de l’enseignement postsecondaire que des secteurs public et privé. L’équipement financé par la FCI soutient la commercialisation de semi-conducteurs et favorise l’innovation, notamment en ce qui a trait à la création d’une intelligence artificielle moins énergivore, aux technologies quantiques, aux technologies médicales plus sûres et à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans des régions éloignées, telles que le Grand Nord canadien; Faire évoluer l’aviculture durable (Saskatchewan) : afin de répondre aux besoins des aviculteurs et avicultrices du Canada, l’Université de la Saskatchewan mettra en place une nouvelle installation de recherche avicole unique en Amérique du Nord, grâce au financement de la FCI. En effet, les organismes de réglementation du Canada s’apprêtent à interdire l’usage des cages conventionnelles d’ici 2036 afin d’améliorer le bien-être des oiseaux. Les producteurs et productrices devront donc passer à des systèmes d’élevage au sol ou de plein air. Toutefois, de plus amples études sont nécessaires afin de déterminer la manière la plus efficace de mettre en œuvre ces systèmes. Cette nouvelle plateforme scientifique appuiera des travaux de pointe dans ce domaine visant à améliorer le bien-être des animaux, à accroître la productivité, à atténuer l’incidence de l’industrie avicole sur l’environnement et à favoriser la santé des consommateurs et consommatrices, comme celle des volatiles;



afin de répondre aux besoins des aviculteurs et avicultrices du Canada, l’Université de la Saskatchewan mettra en place une nouvelle installation de recherche avicole unique en Amérique du Nord, grâce au financement de la FCI. En effet, les organismes de réglementation du Canada s’apprêtent à interdire l’usage des cages conventionnelles d’ici 2036 afin d’améliorer le bien-être des oiseaux. Les producteurs et productrices devront donc passer à des systèmes d’élevage au sol ou de plein air. Toutefois, de plus amples études sont nécessaires afin de déterminer la manière la plus efficace de mettre en œuvre ces systèmes. Cette nouvelle plateforme scientifique appuiera des travaux de pointe dans ce domaine visant à améliorer le bien-être des animaux, à accroître la productivité, à atténuer l’incidence de l’industrie avicole sur l’environnement et à favoriser la santé des consommateurs et consommatrices, comme celle des volatiles; Protéger et façonner les ressources océaniques du Canada (Nouvelle-Écosse) : le Réseau de contrôle océanique (OTN), une installation de recherche d’importance nationale financée par la FCI et située à l’Université Dalhousie, améliorera ses systèmes de suivi des animaux aquatiques grâce à des véhicules sous-marins autonomes supplémentaires conçus en collaboration avec des partenaires du secteur industriel. Ces améliorations permettront d'accroître la capacité de surveillance en temps quasi réel des écosystèmes océaniques et de la vie marine, appuyant ainsi les efforts déployés tant en matière de gestion durable des pêches dans le contexte des changements climatiques que de planification spatiale marine. Tous ces aspects sont essentiels afin de tenir compte des priorités actuelles du Canada en matière d’infrastructure, notamment les ports en eaux profondes et dans l’Arctique, ainsi que les sources d’énergie renouvelables en mer, telles que l’énergie éolienne et marémotrice;



: le Réseau de contrôle océanique (OTN), une installation de recherche d’importance nationale financée par la FCI et située à l’Université Dalhousie, améliorera ses systèmes de suivi des animaux aquatiques grâce à des véhicules sous-marins autonomes supplémentaires conçus en collaboration avec des partenaires du secteur industriel. Ces améliorations permettront d'accroître la capacité de surveillance en temps quasi réel des écosystèmes océaniques et de la vie marine, appuyant ainsi les efforts déployés tant en matière de gestion durable des pêches dans le contexte des changements climatiques que de planification spatiale marine. Tous ces aspects sont essentiels afin de tenir compte des priorités actuelles du Canada en matière d’infrastructure, notamment les ports en eaux profondes et dans l’Arctique, ainsi que les sources d’énergie renouvelables en mer, telles que l’énergie éolienne et marémotrice; Favoriser des percées dans le domaine des matériaux de pointe qui se traduisent par des retombées concrètes (Ontario) : le Laboratoire canadien de faisceaux de neutrons et de positrons du réacteur nucléaire de l’Université McMaster est le seul endroit au pays où il est possible d’accéder à des faisceaux de neutrons. Ceux-ci permettent de révéler les structures internes des matériaux, ce que d’autres outils scientifiques ne parviennent pas à faire. Grâce à l’équipement financé par la FCI, des équipes de recherche œuvrant au sein de cette plateforme scientifique collaborent avec des entreprises afin de développer des technologies permettant de stocker le combustible nucléaire en toute sécurité, de capter le dioxyde de carbone, d’innover en matière de conception de batteries et d’étudier de nouveaux supraconducteurs utilisés dans le domaine de l’énergie de fusion, les processeurs quantiques et la technologie d’imagerie par résonance magnétique de nouvelle génération.



L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, s'est rendu aujourd'hui à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, pour visiter le projet existant de l’aviculture durable et mettre en avant d'autres projets bénéficiant du financement du Fonds d'innovation dans cette province.

Citation

« Cet investissement est réalisé dans le cadre du programme phare de la FCI, le Fonds d’innovation. Il s’agit d’une somme significative qui, en soutenant l’innovation dans des domaines d’importance cruciale pour notre avenir, donnera au Canada un peu plus d’élan. Ce financement en faveur des laboratoires et de l’équipement de pointe permettra en outre de favoriser la collaboration, d’attirer et de former la prochaine génération de personnes de talent, et ce, tout en accélérant la commercialisation de solutions qui se traduiront par des retombées tangibles pour les Canadiennes et les Canadiens. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

« Le Canada est déterminé à soutenir les chercheurs et chercheuses de même que les innovateurs et innovatrices afin de les aider à réaliser des percées scientifiques audacieuses, alors que nous mettons en place le pôle scientifique et d’enseignement supérieur capable de propulser notre économie en tête des pays du G7. Grâce à cet investissement alloué par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation, les chercheurs et chercheuses pourront se doter d’installations de pointe de calibre mondial qui vont renforcer l’infrastructure de recherche du Canada, accélérer les découvertes, faire progresser à vitesse grand V les travaux de recherche, et ce, tout en créant de nouvelles occasions dont tireront profit l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes, tous secteurs d’activité confondus. »

– Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec



« Les universités, les collèges et les établissements de recherche du Canada sont à l’avant-garde lorsqu’il est question de relever les défis mondiaux et de créer de nouvelles perspectives économiques. En investissant dans l’infrastructure de recherche de calibre mondial, nous veillons à ce que les innovateurs et innovatrices de partout au pays disposent des outils nécessaires afin de faire des découvertes, de collaborer entre les secteurs et de contribuer à bâtir une économie canadienne plus robuste et plus résiliente. »

– Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Industrie

« Cet investissement est réalisé dans le cadre du programme phare de la FCI, le Fonds d’innovation. Il s’agit d’une somme significative qui, en soutenant l’innovation dans des domaines d’importance cruciale pour notre avenir, donnera au Canada un peu plus d’élan. Ce financement en faveur des laboratoires et de l’équipement de pointe permettra en outre de favoriser la collaboration, d’attirer et de former la prochaine génération de personnes de talent, et ce, tout en accélérant la commercialisation de solutions qui se traduiront par des retombées tangibles pour les Canadiennes et les Canadiens. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

En bref

Le Fonds d’innovation est l’un des programmes de financement phares de la FCI. Ouvert aux universités, aux collèges, aux hôpitaux de recherche et aux organismes de recherche à but non lucratif du Canada reconnus comme admissibles par la FCI, il se tient habituellement tous les deux ans. Il soutient un large éventail de programmes de recherche, notamment dans les domaines des sciences naturelles et du génie, de la santé, des sciences sociales, humaines et des arts, ainsi que dans des activités de recherche interdisciplinaire;

Le concours 2025 du Fonds d’innovation comprenait trois volets : Volet 1 : à l’avant-garde de l’exploration et de la production de connaissances; Volet 2 : à l’avant-garde de l’exploration et de la production de connaissances dans les domaines des sciences sociales, humaines et des arts; Volet 3 : mise en place, renouvellement et modernisation de plateformes scientifiques.

Les projets soutenus par le Fonds d’innovation recevront également une enveloppe de financement du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI pour couvrir les frais d’exploitation des infrastructures de recherche. L’investissement total de 552 117 309 millions de dollars comprend donc aussi 127 411 689 millions du FEI;

La FCI contribue généralement à un maximum de 40 pour cent des coûts d’infrastructure de recherche d’un projet. Les établissements bénéficiaires obtiennent les 60 pour cent de fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des secteurs public ou privé ou d’organismes à but non lucratif;

Le concours 2027 du Fonds d’innovation sera lancé au printemps prochain.



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Pour en savoir plus sur ce programme de financement de la FCI, consultez la page dédiée au Fonds d’innovation.

À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et unissent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

Produits connexes

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Renseignements

Sara Frizzell

Spécialiste des relations médiatiques et des réseaux sociaux

Fondation canadienne pour l’innovation

613 943-2580

sara.frizzell@innovation.ca Relations médiatiques

Innovation, Science et Développement économique Canada

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