CLIQ Digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 24. April 2026 zur Beschlussfassung über Teilrückerwerbsangebot der Gesellschaft und Einziehung der zurückerworbenen Aktien

Düsseldorf, 13. März 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der CLIQ Digital AG („CLIQ“ oder „Gesellschaft“) haben heute beschlossen, ihre Aktionäre für den 24. April 2026, 10:00 Uhr (MESZ), zu einer außerordentlichen Hauptversammlung („aoHV 2026“) einzuladen. Die Einladung zur aoHV 2026 wird kurzfristig im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Anlass für die aoHV 2026 ist ein Einberufungsverlangen der Aktionärin Dylan Media B.V („Dylan Media“) vom 10. März 2026, über das die Gesellschaft den Kapitalmarkt bereits mittels Ad-hoc-Mitteilung vom gleichen Tag informiert hat („Einberufungsverlangen“).

In dem Einberufungsverlangen hat Dylan Media formell beantragt, dass die Tagesordnung der aoHV 2026 die Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle Aktionäre zum Erwerb von bis zu 2.987.012 Aktien, entsprechend rund 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen eine Gegenleistung in Höhe von EUR 3,85 je Aktie („Rückerwerbsangebot“), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Rückerwerbsangebots zu erwerbenden Aktien, umfasst.

Sofern dem Beschlussvorschlag in der aoHV 2026 zugestimmt wird, wird CLIQ ein Rückerwerbsangebot veröffentlichen, welches es den Aktionären der Gesellschaft – im Rahmen des beschlossenen Rückkaufvolumens – ermöglicht, ihre Aktien zu einem Preis von EUR 3,85 je Aktie an die Gesellschaft zu veräußern. Dylan Media hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, das Rückerwerbsangebot nicht anzunehmen. Die im Rahmen des Rückerwerbsangebots erworbenen Aktien würden von der Gesellschaft nach Abschluss des Rückerwerbsangebots eingezogen. Hierdurch würde das Grundkapital von CLIQ entsprechend herabgesetzt.

Dylan Media hat im Rahmen ihres Einberufungsverlangens zudem empfohlen, im Zusammenhang mit dem Rückerwerbsangebot und der Kapitalherabsetzung ein Delisting der Aktien der Gesellschaft ernsthaft zu erwägen. Nach der Beschlussfassung und der Durchführung des Rückerwerbsangebots beabsichtigt CLIQ, eine Entscheidung über ein Delisting zu treffen.

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