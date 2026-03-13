Soitec et NSIG prolongent leur accord de licence

Bernin (France), le 13 mars 2026 – Soitec, un leader mondial de la conception et de la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, et National Silicon Industry Group Co., Ltd. (NSIG), basé à Shanghai, conviennent d’une prolongation de 10 ans de leur partenariat par une extension de leur licence commerciale, en réponse à la demande croissante de la Chine pour les produits et technologies SOI de Soitec. L'accord reste soumis à l'approbation finale, y compris la ratification par les actionnaires de NSIG qui devrait être obtenue d'ici le 31 mars 2026.

L'accord avec les filiales de NSIG, Simgui et Simwings, prolonge le cadre de licence existant qui soutient ce partenariat de longue date, sans transfert de technologie et avec un engagement commun à renforcer les droits de propriété intellectuelle de Soitec sur le SOI en Chine. Il assied la position de Soitec sur le marché chinois en pleine croissance des substrats innovants.

NSIG est un actionnaire de longue date de Soitec et un partenaire industriel depuis plus d'une décennie, avec une participation d'environ 5,8 % dans le Groupe en mars 2026.

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A propos de Soitec :

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

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