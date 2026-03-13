Dassault Aviation : Communiqué de mise à disposition de la version intégrale du Rapport Financier Annuel 2025

Communiqué de mise à disposition de la version intégrale du Rapport Financier Annuel 2025



La société Dassault Aviation annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers la version intégrale de son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2025, y compris au format ESEF.



Cette version peut être consultée sur le site internet de la société à l’adresse www.dassault-aviation.com dans les rubriques « Finance / Information réglementée / Information réglementée 2026 » et « Finance / Publications / Publications 2026 ».



À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :



Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros. dassault-aviation.com



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