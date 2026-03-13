Luotea Oyj

Pörssitiedote

13.3.2026 klo 19:30

Luotea Oyj:n hallitus päätti päivityksistä yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2023-2027 sekä uuden osakepalkkiojärjestelmän käynnistämisestä vuosille 2026-2030





Päivitykset osakepalkkiojärjestelmään 2023-2027

Yhtiön hallitus perusti osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2022. Osakepalkkiojärjestelmään 2023–2027 on sisältynyt kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteella 15.12.2022.

Yhtiön osittaisjakautumisen johdosta Luotea Oyj:n hallitus päätti tarpeenmukaisista päivityksistä osakepalkkiojärjestelmän käynnissä olevien ansaintajaksojen 2024–2026 sekä 2025–2027 jäljellä oleville vuosille 2026 ja 2027. Päivitys koskee ESG-kriteerin sisältöä. ESG-kriteerin sisältö päätetiin muuttaa ansaintajakson jäljellä oleville vuosille hiilijalanjäljen pienentämisen sijasta henkilöstökokemusta mittaavaksi eNPS:ksi. Palkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu jakautumisen jälkeen vain Luotea Oyj:hin siirtyneet henkilöt. Palkkioiden suuruudet ja ansaintakriteerit pysyivät muilta osin ennallaan.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Relatiivinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) vuosina 2024–2026 (painoarvo 30%)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuosina 2024–2026 (painoarvo 50%)

Hiilijalanjäljen pienentäminen, Scope 1, 2 ja 3 (ESG) vuosina 2024-2025 ja eNPS (ESG) vuonna 2026 (painoarvo 20%)

Ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavat palkkiot vastaavat jatkossa arviolta enimmäismäärältään noin 183 000 Luotea Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024–2026 noin 9 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja osa johtoryhmästä. Ansaintajaksolla 2025–2027 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Relatiivinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) vuosina 2025-2027 (painoarvo 20 %)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuosina 2025-2027 (painoarvo 30%)

Hiilijalanjäljen pienentäminen, Scope 1, 2 ja 3 (ESG) vuonna 2025 ja eNPS (ESG) vuosina 2026-2027 (painoarvo 20%)

Liikevaihdon kasvu vuosina 2025-2027 (painoarvo 30%)

Ansaintajaksolta 2025–2027 maksettavat palkkiot vastaavat jatkossa arviolta enimmäismäärältään noin 291 000 Luotea Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2025–2027 noin 16 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja osa johtoryhmästä.





Uusi käynnistyvä osakepalkkiojärjestelmä 2026–2030

Luotea Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

Luotea Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2026-2030 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2026-2028, 2027-2029 ja 2028-2030.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Luotea Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2026–2028 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Kassakonversio (20%) vuosina 2026–2028

Osakekohtainen tulos (EPS) (40%) vuosina 2026–2028

eNPS (ESG) (20%) vuosina 2026–2028

Liikevaihdon kasvu (CAGR) (20%) vuosina 2026–2028

Ansaintajaksolta 2026–2028 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä arviolta enimmäismäärältään noin 389 000 Luotea Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2026-2028 noin 18 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.





Yleistä

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Luotea Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta osallistujalle, jos hänen työ- tai johtajasopimuksensa päättyy ansaintajakson tai sitouttamisjakson aikana.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin konsernin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

LUOTEA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.



Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

