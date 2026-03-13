Société Générale : mise à disposition du document d’enregistrement universel 2026 incluant le rapport financier annuel

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2026 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Information réglementée

Paris, le 13 mars 2026

Société Générale informe le public que le document d’enregistrement universel 2026 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 mars 2026.

Le document d’enregistrement universel 2026 intègre le rapport financier annuel 2025 qui comprend notamment :

l’état de durabilité, en application de la transposition en droit français de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 (Corporate Sustainable Reporting Directive « CSRD ») et du règlement délégué (UE) 2023/2772 du 31 juillet 2023 définissant les normes d’information en matière de durabilité (European Sustainability Reporting Standards « ESRS »)

le rapport sur le gouvernement d’entreprise les rapports des Commissaires aux comptes et le rapport de certification des informations en matière de durabilité







La table de concordance du rapport financier annuel figure en page 700 du document d’enregistrement universel.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que les conclusions des Commissaires aux comptes y relatives, figurent respectivement aux pages 63 à 156 et aux pages 671 à 676 du document d’enregistrement universel.

Les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes et des informations en matière de durabilité figurent également dans le document d’enregistrement universel en page 599.

Le document d’enregistrement universel 2026 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans l’espace « Information réglementée » du site Internet de la Société ainsi que sur le site Internet de l’AMF.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.





Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

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