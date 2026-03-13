SalMar ASA har fått beskjed fra Fiskeridirektoratet om konvertering av utviklingstillatelser tilsvarende 6 112 tonn maksimal tillatt biomasse (mtb) til ordinære tillatelser for akvakultur av matfisk i sjø. Konverteringen knytter seg til arctic offshore farming-prosjektet. Dermed kan disse tillatelsene inngå i ordinær produksjon (tillatelses-mtb) i konsernet. Salmar ser positivt på vedtaket som innebærer at myndighetene anser målkriteriene for tildeling av disse tillatelsene for oppfylt. Dette er for SalMar en anerkjennelse av selskapets betydelige investeringer og kompetansen som er bygget opp innen havbruk til havs.
SalMar - Konvertering av utviklingstillatelser til ordinære tillatelser
