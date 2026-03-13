BlackRock® Canada annonce des modifications à certains produits

Changement des indices pour le iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) et le iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Modifications apportées à la méthode de l’indice du iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)

TORONTO, 13 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce des changements à trois fonds.

Changement des indices pour le iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) et le iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Le iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (« XGI ») et le iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (« XHC ») (collectivement, les « FNB canadiens ») obtiennent leur exposition aux placements en investissant dans le iShares Global Industrials ETF et dans le iShares Global Healthcare ETF (collectivement, les « FNB américains »), respectivement, lesquels sont des FNB indiciels inscrits aux États-Unis. Avec prise d’effet vers le 23 mars 2026, les indices que les FNB canadiens tentent de reproduire changeront comme suit :

FNB iShares Indice actuel Nouvel indice iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI) S&P Global 1200 Industrials Canadian Dollar Hedged Index S&P Global 1200 Industrials Capped Canadian Dollar Hedged Index CAD iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC) S&P Global 1200 Health Care Canadian Dollar Hedged Index S&P Global 1200 Health Care Capped Canadian Dollar Hedged Index CAD

Ces changements sont apportés par suite d’une annonce faite par les FNB américains indiquant que, à compter du 23 mars 2026 ou vers cette date, 1) le iShares Global Industrials ETF tentera de reproduire l’indice S&P Global 1200 Industrials (Sector) Capped et cessera de reproduire l’indice S&P Global 1200 Industrials, et 2) le iShares Global Healthcare ETF tentera de reproduire l’indice S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped et cessera de reproduire l’indice S&P Global 1200 Health Care.

L’indice actuel du XGI et du XHC (chacun, un « indice actuel » et, collectivement, les « indices actuels ») sera remplacé par le nouvel indice applicable (chacun, un « nouvel indice » et, collectivement, les « nouveaux indices »). L’indice actuel et le nouvel indice du XGI mesurent le rendement d’émetteurs constituants de l’indice S&P Global 1200 faisant partie du secteur de l’industrie, tel qu’il est défini par la Global Industry Classification Standard (« GICS »). L’indice actuel et le nouvel indice du XHC mesurent le rendement d’émetteurs constituants de l’indice S&P Global 1200 faisant partie du secteur des soins de santé, tel qu’il est défini par la GICS. Les indices actuels et les nouveaux indices procurent tous deux une couverture par rapport au dollar canadien sur une base mensuelle.

Cependant, les nouveaux indices ont recours à une méthode de plafonnement, contrairement aux indices actuels. La méthode de plafonnement limite la somme des pondérations des titres de tous les émetteurs constituants qui représentent, individuellement, plus de 5 % de la pondération du nouvel indice applicable à un maximum de 25 % de la pondération du nouvel indice, au total. Afin de mettre en œuvre cette méthode de plafonnement, les nouveaux indices sont rééquilibrés chaque trimestre afin de restreindre la pondération totale de tous les émetteurs constituants qui représentent, individuellement, plus de 4,5 % de la pondération du nouvel indice applicable à un maximum de 22,5 %. Entre les révisions trimestrielles prévues de l’indice, le nouvel indice applicable est rééquilibré à la fin de chaque jour au cours duquel des émetteurs constituants qui, individuellement, représentent plus de 5 % de la pondération du nouvel indice applicable constituent collectivement plus de 25 % de la pondération du nouvel indice applicable, au total. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette méthode de plafonnement, le fournisseur d’indices peut juger que deux sociétés ou plus appartiennent au même émetteur constituant si une preuve raisonnable démontre qu’elles sont sous contrôle commun. Le fournisseur de l’indice actuel et du nouvel indice est S&P Dow Jones Indices LLC.

Modifications apportées à la méthodologie du iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF(CAD-Hedged)

Le iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) (le « XCD ») tente de reproduire le rendement du S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped CAD Hedged Index, déduction faite des frais.

S&P Dow Jones Indices LLC, fournisseur du S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped CAD Hedged Index, a annoncé que, dans le cadre du rééquilibrage périodique régulier du 23 mars 2026, la méthode de plafonnement du S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped CAD Hedged Index sera modifiée par le retrait de la limite sur la pondération des titres d’un même émetteur à un maximum de 10 % de l’indice.

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