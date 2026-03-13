Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard

TORONTO, 13 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de mars 2026 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts inscrits en date du 20 mars 2026 recevront des distributions en espèces payables le 27 mars 2026.

Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMC Symbole TSX Distribution

par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence

des

paiements FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations Vanguard VCN 0.32661 92205P104 CA92205P1045 Trimestriel FNB indiciel FTSE Canada Vanguard VCE 0.37733 92203U105 CA92203U1057 Trimestriel FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné Vanguard VRE 0.07391 92203B107 CA92203B1076 Mensuel FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard VDY 0.17459 92203Q104 CA92203Q1046 Mensuel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard VIU 0.10413 92204G105 CA92204G1054 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard VI 0.11775 92206P103 CA92206P1036 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard VDU 0.05819 92206W108 CA92206W1086 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VEF 0.07478 92207G102 CA92207G1028 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations Vanguard VE 0.13123 92206M100 CA92206M1005 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard VIDY 0.08715 92202A100 CA92202A1003 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard VEE 0.00 92205X107 CA92205X1078 Trimestriel

Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés sur le TSX, veuillez visiter www.vanguard.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 192 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 145 milliards de dollars canadiens (au 28 février 2026), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 12 300 milliards de dollars américains (16 700 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 300 milliards de dollars américains (5 800 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 janvier 2026). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 465 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

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