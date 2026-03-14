12BETとSABAスポーツ、新たなスポーツエンゲージメント向上施策を開始

ロンドン発, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007年よりグローバルなスポーツおよびエンターテインメントブランドとして展開する12BETは本日、アジア全域のスポーツエンゲージメントエコシステムを支援する主要なスポーツデータおよびテクノロジーパートナーであるSABAスポーツ (SABA Sports) との提携による新たなプロモーション施策を発表した。 このプログラムは、プレイヤーとアフィリエイトパートナー双方に向けた体系的なインセンティブを導入し、プラットフォームのグローバル展開を通じて、ファンがライブスポーツイベントにこれまで以上に積極的に参加する機会を拡大する。

プレイヤー中心の施策では、SABAスポーツイベント内の活動に基づいた毎月のスポーツレースを実施し、競技サイクル全体で継続的な参加を奨励する。 併せて、売上高ベースのリーダーボードにより、質の高い参加と持続的なエンゲージメントを促進するアフィリエイトパートナーを表彰する。 これらの施策は共に、多様なプレイヤー層に、より没入感のあるスポーツエンターテインメント体験を提供しつつ、継続的な交流を促進することを目的としている。

業界で20年以上の経験を有し、地域全体で何百万人もの現役プレイヤーを支援してきたSABAスポーツは、大規模なスポーツ参加環境の実現において重要な役割を担っている。 確立された市場での地位と運用インフラは、12BETのグローバルな顧客層へのアクセスを補完し、プレイヤーのアクセシビリティと継続的なエンゲージメントを優先する施策の基盤を強化する。

SABAスポーツの市場でのプレゼンスと12BETのグローバルな展開を融合するこの提携により、プレイヤーが好みのスポーツと関わるための多様な機会が創出される。 こうした施策により、世界中のファンは競技の興奮を共有し、世界各地のスポーツコミュニティを一つに結びつけている情熱を通じて、どこからでもつながることができる。

12BETについて

12BETは、2007年に設立され、誠実さと責任ある関与への強いコミットメントという基本的価値観に基づいて構築された、グローバルなスポーツおよびエンターテインメントブランドである。 12BETは、eゲーミング・レビュー誌 (eGaming Review Magazine) による「年間ランキング・パワー50 (Annual Power 50) 」で17位にランクされており、その誠実さと長年にわたる信頼性で世界的に認められている。 同ブランドは、あらゆるやり取りにおいて誠実さを重視し、世界中のオーディエンスに安全で信頼できる有意義な体験を提供し続けている。

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