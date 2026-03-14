12BET, SABA Sports와 함께 새로운 스포츠 참여 프로그램 출시

런던, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007년부터 운영돼 온 글로벌 스포츠·엔터테인먼트 브랜드 12BET은 오늘 아시아 전역에서 스포츠 참여 생태계를 지원하는 스포츠 데이터 및 기술 분야의 선도 파트너인 SABA Sports와 협력해 새로운 프로모션 프로그램을 발표했다. 이번 프로그램은 이용자와 제휴 파트너 모두를 위한 구조화된 인센티브를 도입해, 플랫폼의 글로벌 네트워크를 통해 팬들이 라이브 스포츠 이벤트에 더욱 적극적으로 참여할 수 있는 기회를 확대하는 데 목적이 있다.

이용자 대상 프로그램은 SABA Sports 이벤트 활동을 기반으로 진행되는 월간 스포츠 레이스 형식으로 운영되며, 대회 기간 동안 지속적인 참여를 장려하고 이에 따른 보상을 제공한다. 동시에 거래 규모(turnover)를 기준으로 한 리더보드 시스템을 통해 높은 참여도를 이끌어내는 제휴 파트너를 별도로 인정한다. 이 두 가지 프로그램은 지속적인 참여를 유도하는 동시에 다양한 이용자층에게 보다 몰입감 있는 스포츠 엔터테인먼트 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

20년이 넘는 업계 경험과 아시아 전역에서 수백만 명의 활성 이용자를 지원해 온 SABA Sports는 대규모 스포츠 참여 환경을 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이 회사의 확고한 시장 지위와 운영 인프라는 12BET의 글로벌 이용자 접근성과 결합되어, 이용자의 접근성과 지속적인 참여를 우선시하는 다양한 프로그램을 추진할 수 있는 기반을 강화한다.

SABA Sports의 시장 영향력과 12BET의 글로벌 네트워크를 결합함으로써 이번 협력은 이용자들이 자신이 좋아하는 스포츠에 더욱 다양한 방식으로 참여할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 이니셔티브를 통해 전 세계 팬들은 경쟁의 흥분을 함께 나누고, 스포츠가 전 세계 공동체를 하나로 연결하는 열정을 통해 서로 소통할 수 있게 된다.

12BET 소개

2007년에 설립된 12BET은 성실함을 핵심 가치로 삼고 책임 있는 참여를 강조하는 글로벌 스포츠·엔터테인먼트 브랜드다. eGaming Review Magazine의 연례 Power 50 순위에서 17위를 기록하며, 12BET은 신뢰성과 오랜 업계 신뢰를 바탕으로 전 세계적으로 인정받고 있다. 모든 상호작용에서 성실함을 지침으로 삼으며, 이 브랜드는 전 세계 이용자들에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 의미 있는 경험을 지속적으로 제공하고 있다.

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