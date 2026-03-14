12BET dan SABA Sports Lancarkan Inisiatif Baharu Penglibatan Sukan

LONDON, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, jenama sukan dan hiburan global sejak 2007, hari ini mengumumkan pelancaran inisiatif promosi baharu dengan kerjasama SABA Sports, rakan teknologi dan data sukan terkemuka yang menyokong ekosistem penglibatan sukan di seluruh Asia. Program ini memperkenalkan insentif berstruktur untuk pemain dan rakan kongsi afiliasi, sekali gus memperluas peluang kepada peminat untuk terlibat secara lebih aktif dalam acara sukan langsung melalui jangkauan global platform tersebut.

Inisiatif berfokuskan pemain ini menampilkan cabaran sukan bulanan berdasarkan aktiviti dalam acara SABA Sports, dengan ganjaran bagi penyertaan berterusan sepanjang kitaran pertandingan. Pada masa yang sama, papan kedudukan berasaskan perolehan mengiktiraf rakan kongsi afiliasi yang memacu penyertaan berkualiti tinggi serta penglibatan berterusan. Bersama-sama, kedua-dua inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan interaksi berterusan sambil memberikan pengalaman hiburan sukan yang lebih mendalam kepada pangkalan pemain yang pelbagai.

Dengan lebih dua dekad pengalaman industri serta sokongan kepada jutaan pemain aktif di rantau ini, SABA Sports memainkan peranan penting dalam membolehkan persekitaran penyertaan sukan berskala besar. Kedudukan pasaran yang kukuh serta infrastruktur operasi yang mantap melengkapi capaian global 12BET, sekali gus mengukuhkan asas bagi inisiatif yang mengutamakan aksesibiliti dan kesinambungan penglibatan pemain.

Kerjasama yang menggabungkan kehadiran pasaran SABA Sports serta capaian global 12BET mewujudkan lebih banyak cara untuk pemain berhubung dengan sukan kegemaran mereka. Melalui inisiatif seperti ini, peminat di seluruh dunia dapat berkongsi keterujaan pertandingan dan berhubung melalui semangat yang terus menyatukan komuniti sukan di mana-mana.

Perihal 12BET

12BET, yang ditubuhkan pada tahun 2007 ialah jenama sukan dan hiburan global yang dibina berasaskan nilai teras keikhlasan serta komitmen kukuh terhadap penglibatan yang bertanggungjawab. Menduduki tempat ke-17 dalam Annual Power 50 oleh eGaming Review Magazine, 12BET telah meraih pengiktirafan global atas integriti dan kepercayaan yang dibina sejak sekian lama. Dipandu oleh nilai keikhlasan dalam setiap interaksi, jenama ini terus menyampaikan pengalaman yang selamat, boleh dipercayai dan bermakna kepada audiens di seluruh dunia.

