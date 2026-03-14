12BET 与 SABA Sports 携手推出全新体育互动活动

伦敦, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 成立于 2007 年的全球体育娱乐品牌 12BET 今日宣布与领先的体育数据及技术合作伙伴 SABA Sports 合作推出全新推广活动，后者致力于支持亚洲各地的体育互动生态系统。 这些推广计划为玩家和联盟合作伙伴引入了结构化的激励措施，通过平台的全球影响力，为粉丝更积极地参与实时体育赛事创造了更多机会。

这项面向玩家的活动设有一项基于 SABA Sports 赛事内活动的月度体育竞赛，奖励在整个比赛周期内持续参与的玩家。 与此同时，基于交易额的排行榜则表彰那些推动高质量参与和持续互动的联盟合作伙伴。 总之，这些活动旨在鼓励持续互动，同时为多元化的玩家群体带来更具沉浸感的体育娱乐体验。

凭借二十余年的行业经验及对该地区数百万活跃玩家的支持，SABA Sports 在实现大规模体育参与环境方面发挥着重要作用。 其稳固的市场地位和运营基础设施与 12BET 的全球受众覆盖相得益彰，为优先考虑玩家可访问性和互动持续性的活动奠定了坚实基础。

通过将 SABA Sports 的市场影响力与 12BET 的全球触达相结合，此次合作为玩家创造了更多方式，让他们能够参与到自己热爱的体育运动中。 通过此类活动，全球粉丝得以共享竞技激情，并因这份始终凝聚全球体育社群的热爱彼此相连。

关于 12BET

12BET 成立于 2007 年，是一家全球性体育娱乐品牌，以真诚为核心价值观，并坚定秉持负责任互动的理念。 12BET 在《eGaming Review》杂志年度 50 强 (Annual Power 50) 榜单中位列第 17 名，凭借其诚信和长期建立的信誉赢得了全球认可。 该品牌在每一次互动中秉承真诚相待的准则，始终致力于为全球受众提供安全、可靠且富有意义的体验。

有意寻求合作机会的联盟营销人员，欢迎探索 12BET 合作伙伴计划。

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