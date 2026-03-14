12BET 與 SABA Sports 推出全新體育互動計劃

倫敦, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2007 年創立至今的全球體育與娛樂品牌 12BET，今日宣佈與 SABA Sports 攜手推出全新推廣活動；後者是領先在前的體育數據與科技合作夥伴，一直致力支持亞洲區的體育互動生態系統。 計劃為玩家及聯盟合作夥伴提供結構化獎勵，透過平台的環球網絡，讓球迷有更多機會盡情投入參與現場體育賽事。

這項計劃聚焦玩家身上，會根據用戶在 SABA Sports 賽事的活動，舉辦月度體育競賽，獎勵整個賽期內持續參與的玩家。 另設以交易量計算的排行榜，表揚能夠帶動優質參與及維持高互動率的聯盟合作夥伴。 這些計劃旨在鼓勵玩家持續互動，同時為多元玩家帶來更為投入的體育娛樂體驗。

SABA Sports 憑藉超過二十年的行業經驗，支援區內數百萬活躍玩家，在推動大規模體育參與環境方面發揮重要作用。 SABA Sports 穩固的市場地位和營運架構，與 12BET 的全球受眾網絡相得益彰，為隨後的計劃奠定了基礎，致力保障玩家參與的方便度與持續性。

是次合作結合 SABA Sports 的市場地位與 12BET 的全球覆蓋範圍，為玩家開創更多途徑，盡情投入所熱愛的體育世界。 透過這些計劃，全球各地球迷都能一同感受刺激賽事，並藉著這份聯繫各地體育社群的熱情，彼此緊密相連。

關於 12BET

12BET 於 2007 年成立，是全球體育與娛樂品牌，以真誠為核心價值，並堅決奉行負責任的參與互動。 12BET 在《eGaming Review》雜誌的年度 50 強 (Annual Power 50) 排行榜中位列第 17，其卓越誠信及悠久聲譽已獲全球認可。 品牌秉持真誠態度，用心對待每次參與互動，持續為全球受眾帶來安全可靠、具有意義的體驗。

歡迎有興趣合作的聯營合作夥伴，探索 12BET 聯營計劃。

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