La Chambre de commerce queer du Canada célèbre les réalisations du Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ (CSEA)

TORONTO, 14 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce queer du Canada (CCQC) est fière d’annoncer l’aboutissement des travaux du Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ (CSEA) dans le cadre du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ du gouvernement du Canada.

Au cours du programme, le CSEA a dirigé une initiative nationale de 3 millions de dollars consacrée à faire progresser la recherche, les données et les connaissances sur l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ partout au Canada.

Lancé dans le cadre du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, une initiative de 25 millions de dollars du gouvernement du Canada, le CSEA vise à combler une lacune de longue date dans les données nationales sur l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+, en offrant une approche centralisée et fondée sur des données probantes pour mieux comprendre et soutenir cette communauté. Alors que plus de 100 000 entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+ génèrent plus de 22 milliards de dollars en activité économique et emploient plus de 435 000 personnes, il existait historiquement peu de données coordonnées permettant de comprendre leurs expériences, leurs défis et leurs possibilités.

Élaboré et géré par le Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity, en partenariat avec le eHUB Entrepreneurship Centre de l’Université de l’Alberta à Edmonton, le CSEA a établi la première infrastructure nationale de recherche au Canada consacrée à l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+.

Dès sa création, le CSEA visait à :

Recueillir des données qualitatives et quantitatives sur l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ ;

Cerner les différences régionales et sectorielles ;

Documenter les obstacles systémiques et les possibilités de croissance ;

Partager les résultats afin de renforcer les programmes, les politiques et les réseaux de soutien partout au pays.

« Avoir l’occasion de mobiliser des personnes partout au pays dans le cadre d’un projet axé sur les forces, qui met en lumière la vaste portée et les retombées économiques positives des communautés 2ELGBTQI+, a été l’une des démarches les plus significatives de ma carrière », affirme Glynnis Lieb, directrice générale du Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity. « En moins de deux ans, notre équipe a amorcé une conversation qui n’existait tout simplement pas auparavant. Nous avons non seulement illustré l’ampleur de la contribution des personnes entrepreneures queer à l’économie du Canada, mais aussi rappelé à ces personnes qu’elles ont de la valeur et qu’elles sont loin d’être seules. Les connaissances que nous avons acquises et partagées, ainsi que les réseaux que nous avons créés, auront un impact durable et positif sur l’écosystème entrepreneurial du Canada. »

Au fil de son développement, le CSEA produit des notes de recherche, des outils de connaissances et des analyses issues des communautés. Ces travaux sont présentés dans le cadre de son événement officiel de lancement en personne le 14 mars 2026, qui célèbre deux années de recherche, de collaboration et de mobilisation avec les partenaires du projet, les membres du conseil consultatif et l’ensemble de la communauté de l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+. Cet événement marque également le lancement de la base de données en ligne du CSEA, qui rassemble des soutiens et des ressources destinés aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+.

L’événement sera diffusé en direct pour les personnes souhaitant y assister virtuellement : https://tinyurl.com/REKHCSEARESEARCH.

Le CSEA marque la première fois que le Canada met en œuvre une stratégie nationale coordonnée consacrée à la compréhension et au soutien de l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+. Les conclusions du CSEA fournissent aux décideur·euse·s, aux organisations du secteur privé et communautaires ainsi qu’aux personnes entrepreneures des données exploitables, garantissant que les futurs programmes et soutiens reposent sur des données probantes et reflètent la diversité des besoins de la communauté.

« Grâce au Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ (CSEA), nous avons vu émerger un réseau national de recherche consacré à l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ », déclare Darrell Schuurman, chef de la direction de la Chambre de commerce queer du Canada. « Des partenaires provenant de différentes régions et de divers secteurs se sont réunis afin de produire des données crédibles et de partager des connaissances, une collaboration qui n’existait pas auparavant à cette échelle au Canada. Cette collaboration croissante renforce notre écosystème et garantit que les futurs programmes et politiques seront éclairés par des données probantes et par l’expérience vécue. »

Ces travaux représentent une étape importante dans l’engagement du gouvernement du Canada envers une croissance économique inclusive, et nous espérons qu’ils continueront d’éclairer la recherche, les politiques et les programmes visant à soutenir les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ pour les années à venir.

Pour en savoir plus sur la CCQC et le Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ (CSEA), visitez : queerchamber.ca/fr.

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

À propos de la Chambre de commerce queer du Canada (CCQC)

La Chambre de commerce queer du Canada est la principale organisation nationale de défense des entreprises détenues par des personnes queer et des personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Grâce à ses activités de réseautage, de formation, de certification des fournisseurs et de représentation, la CCQC travaille à ce que les entreprises queer et leurs alliées prospèrent et continuent de contribuer à une économie nationale forte et inclusive.

Fondée en 2003, la CCQC représente plus de 100 000 entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+, qui génèrent plus de 22 milliards de dollars d’activité économique et emploient plus de 435 000 personnes au Canada. En 2023, le gouvernement du Canada a choisi la CCQC pour administrer le tout premier Programme pour l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ au monde, doté d’un financement de 25 millions de dollars, afin d’élargir le soutien aux personnes entrepreneures queer partout au pays.

Contact média :

Julie-Léonora Kesch (elle)

Directrice, Communications et Marketing – CCQC

julie-leonora.kesch@queerchamber.ca