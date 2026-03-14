KFSH verzeichnet 2025 weltweit höchste Zahl von Cross-Over-Nierentransplantationen an einem Zentrum

RIAD, Saudi-Arabien, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat einen globalen Meilenstein erreicht: Mit 130 im Jahr 2025 durchgeführten Transplantationen verzeichnete das Krankenhaus die weltweit höchste Zahl an Cross-Over-Nierentransplantationen an einem einzigen Zentrum. Damit übertraf das KFSH sowohl die Gesamtzahl der in 23 Zentren in Kanada durchgeführten Transplantationen mit insgesamt 73 Eingriffen, als auch die 94 Eingriffe des größten Einzelzentrums in den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum.

Der Erfolg spiegelt das kontinuierliche Wachstum des Programms seit seiner Einführung im Jahr 2016 wider. Bis Ende 2025 stieg die kumulative Zahl der im Rahmen des Programms durchgeführten Cross-Over-Nierentransplantationen auf 691. Damit zählt die Initiative zu den weltweit führenden Programmen dieser Art an einem einzigen Zentrum.

Grundlage dieses Erfolgs ist ein vollständig integriertes Betriebsmodell innerhalb eines einzigen Zentrums. Es vereint fortschrittliche immunologische Laborkapazitäten für präzise Kompatibilitätstests, ein koordiniertes System zur Steuerung komplexer Austauschketten sowie multidisziplinäre klinische Teams. Dazu gehören Transplantationsmediziner und -chirurgen, Anästhesiologen, Transplantationskoordinatoren, Pflegekräfte sowie Spezialisten für Gewebekompatibilität. Gemeinsam führen sie simultane Eingriffe mit hoher Effizienz durch und gewährleisten gleichzeitig die Patientensicherheit in jeder Phase der Versorgung.

Das Programm für Cross-Over-Nierenspende stellt eine innovative Lösung dar, die den Zugang zu Transplantationen erweitert. Es ermöglicht den Austausch von Nieren zwischen Patienten, deren Blutgruppen oder Gewebeprofile mit denen ihrer ursprünglich vorgesehenen Spender nicht kompatibel sind. Durch strukturierte Spenderaustauschprogramme werden Patienten mit besser passenden Spendern zusammengeführt. Dies eröffnet vielen Menschen, die andernfalls nur schwer einen passenden Spender finden würden, einen Weg zur Transplantation.

Bemerkenswert ist, dass das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Nordafrika sowie den 12. Platz weltweit belegte. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den „World's Best Hospitals 2025”, „Best Smart Hospitals 2026” und „Best Specialized Hospitals 2026” aufgeführt.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef6c16e7-4f80-49d7-9809-6cdbe0be6b5e