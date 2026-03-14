KFSH lidera a nivel mundial en trasplantes renales con donación cruzada realizados en un solo centro en 2025

RIAD, Arabia Saudita, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) alcanzó un hito mundial al registrar el mayor número de trasplantes renales mediante donación cruzada realizados en un solo centro a nivel global, con 130 trasplantes realizados en 2025. Esta cifra superó el total de trasplantes realizados en 23 centros de Canadá, que alcanzaron 73 procedimientos, así como los realizados por el centro individual con mayor volumen en Estados Unidos, que realizó 94 trasplantes durante el mismo período.

El logro refleja el crecimiento sostenido del programa desde su lanzamiento en 2016, elevando el número acumulado de trasplantes renales con donación cruzada efectuados bajo el programa a 691 para finales de 2025, lo que posiciona a KFSH entre las principales iniciativas de trasplante renal en centros individuales a nivel mundial.

Este éxito fue impulsado por un modelo operativo totalmente integrado dentro de un solo centro, que combina capacidades avanzadas de laboratorio de inmunología para pruebas precisas de compatibilidad, un sistema coordinado para gestionar complejas cadenas de intercambio y equipos clínicos multidisciplinarios que incluyen médicos especialistas en trasplantes, cirujanos, anestesiólogos, coordinadores de trasplantes, personal de enfermería y especialistas en laboratorios de histocompatibilidad. En conjunto, estos equipos ejecutan procedimientos simultáneos con alta eficiencia, manteniendo la seguridad del paciente en cada etapa de la atención.

El programa de donación renal cruzada representa una solución innovadora que amplía el acceso al trasplante al permitir intercambios de donantes renales entre pacientes cuyos tipos de sangre o perfiles de tejido son incompatibles con sus donantes originales. A través de intercambios estructurados entre donantes, los pacientes pueden ser emparejados con donantes más compatibles, proporcionando una vía hacia el trasplante para muchas personas que de otro modo tendrían dificultades para encontrar compatibilidades adecuadas.

Cabe destacar que King Faisal Specialist Hospital and Research Centre fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y el Norte de África y en el puesto 12 a nivel mundial entre los 250 principales centros médicos académicos del mundo en 2026. Asimismo, fue reconocido como la marca de atención médica más valiosa del Reino y de Oriente Medio por Brand Finance en 2025, y fue incluido por Newsweek entre los Mejores Hospitales del Mundo 2025, los Mejores Hospitales Inteligentes del Mundo 2026 y los Mejores Hospitales Especializados del Mundo 2026.

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