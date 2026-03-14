En 2025, le KFSH s’est classé au premier rang mondial pour le nombre de transplantations rénales croisées réalisées au sein d’un centre unique

RIYAD, Arabie saoudite, 14 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) a franchi une étape majeure en enregistrant, en 2025, le plus grand nombre mondial de transplantations rénales issues de dons croisés réalisées au sein d’un seul établissement, avec un total de 130 greffes. Ce résultat dépasse non seulement le nombre total de transplantations réalisées par les 23 centres canadiens, établi à 73, mais également celui du centre américain le plus actif dans ce domaine, qui en a enregistré 94 sur la même période.

Cette performance témoigne de la croissance soutenue du programme depuis son lancement en 2016, portant à 691 le nombre cumulé de transplantations rénales par échange donneur-receveur réalisées à la fin de l’année 2025, ce qui place ce programme parmi les principales initiatives de transplantation rénale conduites par un centre unique à l’échelle mondiale.

Ce succès repose sur un modèle opérationnel entièrement intégré au sein d’un même centre, associant des capacités avancées en immunologie de laboratoire pour la réalisation de tests de compatibilité de haute précision, un système coordonné de gestion des chaînes d’échange complexes, ainsi que des équipes cliniques pluridisciplinaires réunissant médecins et chirurgiens spécialisés en transplantation, anesthésistes, coordinateurs de transplantation, personnels infirmiers et experts en histocompatibilité. Ensemble, ces équipes réalisent des interventions simultanées avec une grande efficacité, tout en assurant la sécurité des patients à chaque étape de leur prise en charge.

Le programme de don croisé de rein constitue une approche innovante visant à élargir l’accès à la transplantation, en permettant des échanges de reins entre des patients dont le groupe sanguin ou le profil tissulaire est incompatible avec celui de leur donneur initial. Grâce à des programmes structurés d’échange de donneurs, les patients peuvent être mis en relation avec des donneurs plus compatibles, élargissant ainsi l’accès à la transplantation pour de nombreuses personnes qui, autrement, auraient des difficultés à trouver un donneur compatible.

Il convient de souligner que le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et 12e au niveau mondial, parmi les 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour l’année 2026. Il a également été reconnu par Brand Finance, en 2025, comme la marque de santé la plus précieuse au Royaume et au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2025, ainsi que parmi les meilleurs hôpitaux intelligents et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

Coordonnées :

kfshrc@mcsaatchi.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef6c16e7-4f80-49d7-9809-6cdbe0be6b5e