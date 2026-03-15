Axi asistirá a la Expo Invest Cuffs 2026 y presentará sus principales soluciones de trading

SÍDNEY, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, bróker global en línea de FX y CFD, confirmó hoy su participación en Invest Cuffs 2026 (feria y conferencia de inversión), que se celebrará los días 20 y 21 de marzo en el ICE Kraków Congress Centre, en Cracovia, Polonia.

Los visitantes del stand de Axi podrán conocer más sobre las plataformas de trading de la empresa, su gama de productos CFD en Forex, acciones, oro, petróleo y criptomonedas, así como las herramientas y el soporte disponibles para clientes en todo el mundo. Axi presta servicio a traders en más de 100 países y está comprometida con ofrecer precios transparentes, ejecución confiable y atención al cliente dedicada.

Los asistentes también podrán descubrir las asociaciones globales de alto perfil de Axi, incluidos los campeones de la Premier League, Manchester City, el club de LaLiga Girona FC, el equipo brasileño Esporte Clube Bahia, y el embajador de marca de Axi John Stones. Como socio oficial de trading en línea de Manchester City, Axi comparte el compromiso del club con la precisión, el rendimiento y la excelencia.

Santiago Vázquez-Muñoz, director global de ventas de Axi, compartió:

“Esperamos interactuar con traders e inversores en Invest Cuffs 2026. En Axi, nuestra misión es empoderar a los clientes con las herramientas, la información y las condiciones de trading que necesitan para rendir al máximo. El evento brinda la oportunidad de demostrar la solidez y la ambición detrás de la marca Axi”.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de explorar experiencias interactivas en el stand de Axi, incluyendo artículos promocionales de marca y activaciones relacionadas con sus asociaciones futbolísticas que incluirán recuerdos de Manchester City, así como la mascota del club, especialmente organizada para el evento.

Acerca de Axi:

Axi es una marca global en línea de FX y CFD, que presta servicio a miles de clientes en más de 100 países. Ofrece CFD en múltiples clases de activos, incluidos Forex, acciones, oro, petróleo, criptomonedas, entre otros.

Contacto de medios:

mediaenquiries@axi.com

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69,8 % de las cuentas de clientes minoristas pierde dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.