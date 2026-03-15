Axi participera au salon Invest Cuffs 2026 pour présenter ses solutions de trading innovantes

SYDNEY, 15 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan spécialisé dans le trading de devises et de CFD, a confirmé aujourd’hui sa participation au salon Invest Cuffs 2026, qui se tiendra les 20 et 21 mars au ICE Kraków Congress Centre à Cracovie, en Pologne.

Les visiteurs du stand Axi pourront en apprendre davantage sur les plateformes de trading de l’entreprise, sa gamme de produits CFD couvrant les devises, les actions, l’or, le pétrole et les cryptomonnaies, ainsi que sur les outils et services d’accompagnement proposés aux clients dans le monde entier. Axi accompagne des traders dans plus de 100 pays et s’engage à offrir une tarification transparente, une exécution fiable et un service client dédié.

Les participants pourront également découvrir les partenariats mondiaux de premier plan d’Axi, notamment avec le champion de Premier League Manchester City, le club de LaLiga Girona FC, l’équipe brésilienne Esporte Clube Bahia, ainsi qu’avec John Stones, ambassadeur de la marque Axi. En tant que partenaire officiel de trading en ligne de Manchester City, Axi partage l’engagement du club en faveur de la précision, de la performance et de l’excellence.

Santiago Vazquez-Munoz, directeur mondial des ventes chez Axi, a déclaré :

« Nous sommes impatients d’échanger avec les traders et investisseurs lors du salon Invest Cuffs 2026. Chez Axi, notre mission est de donner à nos clients les outils, les analyses et les conditions de trading dont ils ont besoin pour optimiser leurs performances. Cet événement représente une excellente occasion de démontrer la solidité et l’ambition qui animent la marque Axi. »

Les visiteurs auront également l’opportunité de découvrir des expériences interactives sur le stand Axi, notamment des produits dérivés de la marque et des animations liées au partenariat footballistique avec Manchester City, incluant des objets de collection du club ainsi que la mascotte officielle, spécialement présente pour l’événement.

À propos d’Axi :

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays. Elle propose des CFD sur de nombreuses catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, les cryptomonnaies et bien plus encore.

Contact médias :

mediaenquiries@axi.com

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. 69,8 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez vous assurer de bien comprendre le fonctionnement des CFD et déterminer si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.