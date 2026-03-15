アクシ、インベスト・カフス2026エキスポに出展し最先端の取引ソリューションを披露

シドニー発, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインFXおよびCFDのグローバルブローカーであるアクシ (Axi) は本日、3月20日から21日にかけてポーランドのクラクフにあるICEクラクフ・コングレスセンターで開催されるインベスト・カフス2026 (Invest Cuffs 2026) への参加を発表した。

アクシのブースでは、同社の取引プラットフォーム、FX、株式、金、原油、暗号資産にわたる幅広いCFD商品、そして世界中のクライアントが利用できるツールやサポートに関する詳細が紹介される。 アクシは100カ国以上のトレーダーにサービスを提供しており、透明性のある価格設定、信頼性の高い約定、そして専任カスタマーサポートの提供に尽力している。

来場者はまた、プレミアリーグのチャンピオンであるマンチェスター・シティ (Manchester City)、ラ・リーガ (LaLiga) のジローナFC (Girona FC)、ブラジルのエスポルテ・クルーベ・バイーア (Esporte Clube Bahia)、そしてアクシブランドアンバサダーのジョン・ストーンズ (John Stones) など、アクシの著名なグローバルパートナーシップについても知ることができる。 マンチェスター・シティの公式オンライン取引パートナーであるアクシは、同クラブが掲げる正確さ、パフォーマンス、卓越性への取り組みを共有している。

アクシのグローバルセールス責任者であるサンティアゴ・バスケス＝ムニョス (Santiago Vazquez-Munoz) は次のように述べている。

「インベスト・カフス2026でトレーダーや投資家の皆さまと交流するのを楽しみにしています。 アクシの使命は、最高のパフォーマンスを発揮するために必要なツール、洞察、取引環境をクライアントにお届けすることです。 本イベントは、アクシブランドを下支えしている長所と野望を示す絶好の機会となります。」

来場者はアクシのブースで、ブランドグッズやマンチェスター・シティの記念品などを含めたサッカーパートナーシップの企画、さらに本イベントのために特別に用意されたクラブのマスコットなど、インタラクティブな体験を楽しむことができる。

アクシについて

アクシは、世界100カ国以上で数千人の顧客にサービスを提供するグローバルオンラインFXおよびCFDブランドである。 外国為替、株式、金、原油、暗号資産など、複数の資産クラスにわたるCFDを提供している。

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mediaenquiries@axi.com

CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより急速に資金が失われる大きなリスクがある。 CFDトレーディングを行う個人クライアント口座の69.8%が、損失を出している。 CFDの仕組みを理解しているかどうか、また資金を失う高いリスクを負う余裕があるかどうかを検討していただきたい。