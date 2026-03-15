Axi, Invest Cuffs 2026 엑스포 참가… 주요 트레이딩 솔루션 선보여

시드니, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 온라인 외환(FX) 및 CFD 브로커 Axi가 폴란드 크라쿠프의 ICE 크라쿠프 콩그레스 센터에서 3월 20일부터 21일까지 열리는 Invest Cuffs 2026에 참가한다고 오늘 밝혔다.

행사에서 Axi 부스를 방문하는 관람객들은 회사의 거래 플랫폼과 외환, 주식, 금, 원유, 암호화폐 등 다양한 CFD 상품군, 그리고 전 세계 고객을 위해 제공되는 거래 도구와 지원 서비스에 대해 알아볼 수 있다. Axi는 100개국 이상에서 트레이더들에게 서비스를 제공하고 있으며, 투명한 가격 정책, 신뢰할 수 있는 주문 체결, 전담 고객 지원을 제공하는 데 주력하고 있다.

또한 참가자들은 프리미어리그 챔피언 맨체스터 시티, 라리가의 지로나 FC, 브라질의 에스포르치 클루비 바이아, 그리고 Axi 브랜드 앰배서더 존 스톤스 등 Axi의 글로벌 파트너십도 확인할 수 있다. 맨체스터 시티의 공식 온라인 트레이딩 파트너인 Axi는 정밀성, 퍼포먼스, 그리고 탁월함을 추구하는 구단의 가치와 같은 철학을 공유하고 있다.

Axi의 글로벌 영업 총괄인 산티아고 바스케스-무뇨스(Santiago Vazquez-Munoz)는 다음과 같이 말했다.

“Invest Cuffs 2026에서 트레이더와 투자자들과 직접 교류하게 되기를 기대하고 있다. Axi의 사명은 고객들이 최상의 성과를 낼 수 있도록 필요한 도구와 통찰, 그리고 거래 환경을 제공하는 것이다. 이번 행사는 Axi 브랜드가 지닌 강점과 비전을 보여줄 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.”

행사 참가자들은 Axi 부스에서 다양한 인터랙티브 체험도 즐길 수 있다. 맨체스터 시티 관련 기념품을 포함한 브랜드 굿즈와 축구 파트너십 프로그램이 마련되며, 이번 행사를 위해 특별히 준비된 구단 마스코트도 현장에서 만나볼 수 있다.

Axi 소개

Axi는 100개국 이상에서 수천 명의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 CFD 브랜드다. 외환, 주식, 금, 원유, 암호화폐 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래를 제공하고 있다.

언론 연락처:

mediaenquiries@axi.com

CFD는 구조가 복잡한 금융상품으로 레버리지로 인해 자금을 빠르게 잃을 수 있는 높은 위험이 따른다. 개인 투자자 계좌의 69.8%가 CFD 거래에서 손실을 보고 있다. CFD의 작동 방식과 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 여부를 충분히 이해한 뒤 거래 여부를 결정해야 한다.