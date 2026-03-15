Axi 将出席 Invest Cuffs 2026 博览会，展示领先的交易解决方案

悉尼, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球在线外汇和差价合约 (CFD) 经纪商 Axi 今日确认，将参加于 3 月 20 日至 21 日在波兰克拉科夫 ICE Kraków 会议中心举办的 Invest Cuffs 2026。

莅临 Axi 展位的访客可详细了解该公司的交易平台、涵盖外汇、股票、黄金、石油和加密货币的差价合约产品系列，以及为全球客户提供的工具和支持。 Axi 为来自 100 多个国家/地区的交易者提供服务，并致力于提供透明的定价、可靠的执行和专业的客户支持。

与会者还将了解 Axi 备受瞩目的全球合作伙伴关系，包括英超冠军 Manchester City、西甲 Girona FC、巴西的 Esporte Clube Bahia，以及 Axi 品牌大使 John Stones。 作为 Manchester City 的官方在线交易合作伙伴，Axi 与该俱乐部共同秉持精准、高效与卓越的理念。

Axi 全球销售负责人 Santiago Vazquez-Munoz 表示：

“我们期待在 Invest Cuffs 2026 上与交易者和投资者深入交流。 在 Axi，我们的使命是为客户提供所需的工具、洞察和交易条件，助力他们发挥最佳表现。 此次盛会为我们提供了一个展示 Axi 品牌实力与雄心的机会。”

访客将有机会在 Axi 展位探索互动体验，包括品牌周边商品，以及以 Manchester City 纪念品为特色的足球合作主题活动，还有专为此次展会安排的俱乐部吉祥物。

关于 Axi：

Axi 是一家全球性在线外汇 (FX) 与差价合约 (CFD) 品牌，为 100 多个国家/地区的数千名客户提供服务。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、加密货币等。

媒体联系方式：

mediaenquiries@axi.com

差价合约是一种复杂的金融工具，因其杠杆特性，存在快速亏损的高风险。 69.8% 的散户在交易差价合约时出现亏损。 请审慎评估您是否理解差价合约的运作方式，以及能否承受资金损失的高风险。