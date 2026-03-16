Futurionex e MicAi-X consolidam sistema avançado de controle de riscos para fortalecer a segurança da automação

DENVER, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- a corretora de criptomoedas Futurionex anunciou, em parceria com a plataforma de negociação automatizada MicAi-X, a implementação conjunta de um sistema multicamadas de controle de riscos, já validado em ambiente real de negociação. Esse avanço é considerado um marco relevante na cooperação entre as duas empresas, representando uma nova etapa na evolução da negociação automatizada,agora com ênfase prioritária em segurança e estabilidade operacional, sem abrir mão da eficiência na execução.

Com a crescente adoção da negociação automatizada no mercado de criptomoedas, o desafio de controlar riscos potenciais ao mesmo tempo em que se ampliam velocidade e escala operacional, tornou-se uma prioridade para o setor. Nesse contexto, a Futurionex e a MicAi-X integraram suas capacidades já consolidadas de execução automatizada a múltiplos mecanismos de gestão de risco, implementando controles em camadas e monitoramento em tempo real das atividades de negociação.

Futurionex e MicAi-X desenvolveram um novo sistema de controle de riscos com recursos essenciais: limitação da frequência de ordens, limites de exposição, proteção contra volatilidade anormal, desligamento automático de estratégias e auditoria completa de logs.



A limitação da frequência de ordens e os parâmetros de risco estabelecidos visam restringir fluxos concentrados de ordens de alta frequência ou comportamentos operacionais atípicos, prevenindo impactos adversos sobre o sistema e sobre as contas em cenários extremos de mercado. Já o mecanismo de proteção contra volatilidade anormal aciona protocolos de segurança quando ocorrem oscilações abruptas, mitigando riscos associados a decisões impulsivas ou movimentos irracionais de mercado.



Em nível estratégico, as duas partes também implementaram um mecanismo que integra desligamento automático e revisão manual. Quando o sistema identifica desvios relevantes entre os resultados de execução e as expectativas estabelecidas, ou quando indicadores de risco atingem níveis críticos de alerta, as estratégias correspondentes podem ser automaticamente suspensas, permitindo análises detalhadas e eventuais ajustes posteriores.



Paralelamente, todas as ações de execução são devidamente registradas, garantindo rastreabilidade integral por meio de auditoria de logs. Essa estrutura fornece suporte consistente para avaliação de riscos, governança operacional e gestão de conformidade regulatória.

A Futurionex destacou que essa atualização em segurança não representa um objetivo final, mas sim uma etapa dentro do desenvolvimento contínuo da negociação automatizada, agora. Ao fortalecer de maneira proativa e sistemática seus mecanismos.

David Lee

DavidLee@futurionex.org

