Tour Global das Marcas Chinesas (América do Sul) 2026 é realizada em São Paulo, Brasil

SÃO PAULO, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um grande evento de promoção de marcas, o “Tour Global das Marcas Chinesas - América do Sul” 2026, organizado pelo Global Times, foi realizado em São Paulo, Brasil, no dia 10 de março. Com o tema “Nova Qualidade Lidera, Marcas Rumo ao Mundo”, o evento reuniu diplomatas e líderes empresariais da China e do Brasil para discutir caminhos de crescimento sustentável e novas oportunidades de cooperação na região. ambos os países para explorar caminhos de crescimento sustentável na região.





“Além de ser uma vitrine concentrada de marcas chinesas, este evento representa uma valiosa oportunidade para empresas dos dois países aprofundarem a confiança mútua e buscarem o desenvolvimento conjunto”, afirmou Zhang Xi, Cônsul-Geral Adjunta do Consulado-Geral da China em São Paulo.

Li Liushen, vice-gerente-geral do Global Times Online (Huanqiu.com) e representante da organização do evento, destacou que, com mais de 330 milhões de usuários globais em plataformas multilíngues, o veículo atua como uma ponte para que marcas chinesas se conectem de forma autêntica com os mercados internacionais.

Li Dongcheng, representante-chefe do Escritório de Representação do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil e secretário-geral da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, enfatizou que “as marcas chinesas precisam se consolidar neste mercado cultivando cadeias de suprimentos locais e compreendendo profundamente o comportamento e as preferências dos consumidores”. Ele também apresentou a 4ª China International Supply Chain Expo (CISCE), destacando seu papel na promoção da cooperação global em cadeias de suprimentos.

O estreitamento dos laços entre marcas chinesas e o mercado brasileiro também foi exemplificado pela Fenjiu, uma das mais tradicionais produtoras de baijiu da China. Yang Yaojie, vice-gerente-geral da Shanxi Xinghua Village Fenjiu International Trade Co., Ltd., destacou em uma mensagem em vídeo o vínculo centenário da empresa com as Américas. Durante o evento, foi realizada a cerimônia de lançamento de novos produtos Fenjiu no Brasil, oferecendo aos participantes uma experiência imersiva da cultura do baijiu chinês.







Durante o evento, o Distrito de Tongzhou, em Pequim, também apresentou sua imagem urbana e oportunidades de desenvolvimento por meio de vídeos promocionais e exposições no local.

O empresário brasileiro Admar Pereira, CEO da ZIRAN e participante do evento, afirmou esperar a entrada de mais marcas chinesas no mercado brasileiro e destacou a importância de que essas empresas aprofundem sua compreensão das necessidades dos consumidores locais.

O evento “Tour Global das Marcas Chinesas” promovido pelo Global Times, organizado pela Huanqiu.com, com apoio da Fenjiu International e da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, tem como objetivo facilitar intercâmbios abertos e práticos entre marcas chinesas e mercados globais.

Empresa: Global Times Online

Contato: Qin jing

E-mail: qinjing@huanqiu.com

Website: www.huanqiu.com

Cidade: Pequim





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