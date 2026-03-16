Finlight y Atrato Onsite Energy se fusionan para crear la Compañía líder de generación distribuida a nivel Europeo

LONDRES y MADRID, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finlight ha anunciado hoy su integración con Atrato Onsite Energy, para crear uno de los mayores proveedores europeos de energía eléctrica distribuida a través de sistemas solares y de almacenamiento para los sectores comercial, industrial y residencial. La compañía resultante, que operará bajo la marca Finlight y tendrá su sede en el Reino Unido, cuenta con el respaldo de sus accionistas: Brookﬁeld, accionista mayoritario y uno de los mayores fondos de inversión en energías renovables del mundo, con 46 GW de capacidad instalada, y Real Asset Investment Management (RAIM), una entidad inversora especializada en infraestructuras.

El grupo resultante contará con una capacidad instalada o en construcción de aproximadamente 700 MW, distribuidos en 815 plantas para clientes comerciales e industriales, así como en 23.000 sistemas residenciales de energía solar y baterías en el Reino Unido, España y Portugal. Entre sus clientes destacan empresas líderes a nivel global como Amazon, Bentley, Gestamp, Nissan, Tesco y Valeo, junto con miles de propietarios de viviendas. De cara al periodo 2026-2030, Finlight prevé invertir más de 2.000 millones de libras en el mercado de generación distribuida, lo que permitirá aumentar su capacidad total instalada por encima de los 2 GW. Este crecimiento estará enfocado en el desarrollo orgánico de nuevos proyectos y también se apoyará en la adquisición de carteras de activos independientes que contribuyan a la consolidación de un mercado actualmente muy fragmentado. Finlight continuará desarrollando su actividad en los mercados actuales —Reino Unido, España y Portugal— y tiene como objetivo expandir su presencia a nuevos mercados europeos.

La fusión consolida la estrategia de crecimiento e inversión de Finlight, orientada a ofrecer a sus clientes alternativas al modelo convencional de generación centralizada. La compañía facilita así el acceso a sistemas de energía renovable ubicados en el punto de consumo ﬁnal o próximos a él. Esta propuesta permite a los clientes de Finlight obtener ahorros de hasta un 25% en sus costes energéticos, a la vez que ofrece soluciones que aumentan la seguridad de suministro así como la disponibilidad y el control sobre la generación eléctrica, frente a la volatilidad propia del mercado eléctrico tradicional.

Finlight estará liderada por Gurpreet Gujral (CEO), Mateo Andrada (CIO) y Miguel Ángel Bermejo (CFO), al frente de un equipo de más de 80 profesionales con oﬁcinas en Reino Unido y España. El equipo mantendrá su enfoque en ofrecer energía limpia y competitiva generada localmente, eliminando costes asociados a la red y peajes, a través de productos que ﬁnancian al 100% la instalación de sistemas solares y de almacenamiento. En resumen, los clientes suscriben acuerdos a largo plazo con Finlight para el suministro de electricidad a través de tarifas ﬁjas, lo que les brinda visibilidad y certidumbre en sus costes energéticos, además de generar ahorros desde el primer día, ya que los precios ofrecidos son inferiores a los costes de sus actuales facturas eléctricas. Todo ello sin requerir inversión ni desembolsos iniciales por su parte.

Según Gurpreet Gujral, CEO de Finlight, “esta fusión representa la unión de dos referentes en generación distribuida de energía solar renovable, consolidando a Finlight como líder del sector en Europa. Durante décadas, los mercados energéticos han estado dominados por grandes centrales eléctricas convencionales, pero la creciente electriﬁcación y la descentralización están transformando el patrón de consumo energético. Actualmente, la demanda exige plantas más pequeñas y ﬂexibles, ubicadas cerca de los puntos de consumo. En Finlight, con miles de sistemas solares operativos en toda Europa, nos sentimos orgullosos de liderar esta transición.”

Por su parte, Mateo Andrada, CIO de Finlight, y Miguel Ángel Bermejo, CFO de la compañía, subrayaron: “Conﬁamos en que nuestro ritmo de crecimiento, unido a nuestra excelencia operativa y capacidad de innovación, nos permitirá seguir ofreciendo soluciones energéticas sostenibles y competitivas a nuestros clientes. Este compromiso nos impulsa a continuar invirtiendo en talento, en tecnología y en nuevas oportunidades, asegurando así el éxito futuro del sector.”

John Rowland, socio de Real Asset Investment Management (RAIM), destacó: “Desde hace tiempo estamos convencidos de que acercar la generación eléctrica al punto de consumo es fundamental para lograr un sistema energético más eﬁciente, sólido y resiliente, y alineado con los objetivos de descarbonización. La combinación de Atrato Onsite Energy y Finlight da lugar a una plataforma clave, excepcionalmente posicionada para ser protagonista de esta transición en toda Europa.”

Ignacio Paz-Ares, Socio Director y Deputy CIO del Grupo de Energía de Brookﬁeld, añadió: “Como plataforma líder en generación distribuida, Finlight contribuye signiﬁcativamente a optimizar la red eléctrica, reduciendo los problemas de congestión y agilizando los procesos de conexión, algo indispensable para gobiernos y reguladores. Desde Brookﬁeld, esperamos seguir apoyando a Finlight para impulsar su expansión en los próximos años.”

Información del contacto. Mateo Andrada. info@finlight.es

Acerca de Finlight

Finlight es un productor independiente de energía renovable con presencia paneuropea, dedicado a suministrar electricidad limpia a empresas y hogares, directamente en el punto de consumo o en sus proximidades. La compañía abarca toda la cadena de valor: desde la ﬁnanciación, desarrollo y construcción, hasta la contratación, ﬁnanciación y gestión de activos solares y de almacenamiento propios. Actualmente, Finlight dispone de cerca de 700 MW de capacidad solar repartidos en más de 20.000 instalaciones en Reino Unido, España y Portugal. Finlight forma parte del portafolio de compañías de Brookﬁeld Renewables.

La generación distribuida es una solución que permite conectar la energía generada directamente al punto de consumo, reduciendo la carga sobre la red eléctrica. Este modelo está ampliamente reconocido como el método más competitivo y eﬁcaz para generar y adquirir energía, y proporciona beneﬁcios inmediatos a nivel económico, medioambiental y de seguridad de suministro, contribuyendo al mismo tiempo a los objetivos de descarbonización tanto nacionales como corporativos.