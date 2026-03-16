Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 11 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 301.322 944,05 284.461.749 9. marts 2026 16.631 884,02 14.702.180 10. marts 2026 16.134 912,72 14.725.804 11. marts 2026 15.816 904,61 14.307.237 12. marts 2026 16.717 885,06 14.795.622 13. marts 2026 16.726 874,75 14.631.057 Total under programmet 383.346 932,90 357.623.648

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.692.874 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 6,00% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42

