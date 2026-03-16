Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 11 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|301.322
|944,05
|284.461.749
|9. marts 2026
|16.631
|884,02
|14.702.180
|10. marts 2026
|16.134
|912,72
|14.725.804
|11. marts 2026
|15.816
|904,61
|14.307.237
|12. marts 2026
|16.717
|885,06
|14.795.622
|13. marts 2026
|16.726
|874,75
|14.631.057
|Total under programmet
|383.346
|932,90
|357.623.648
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.692.874 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 6,00% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42
