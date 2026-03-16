EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana

renforcent leur partenariat jusqu’en 2050

Paris, France et Milan, Italie (16 mars 2026) - EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana annoncent l’extension de leur accord de licence jusqu’en 2050 pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures pour lunettes de vue et de soleil sous la marque Dolce&Gabbana.

« Nous sommes très fiers de ce nouvel accord, qui nous permettra de continuer à accompagner Dolce&Gabbana, l’une des marques les plus iconiques au monde. Nous nous sentons étroitement liés à cette maison de mode – synonyme de style, d’art et de culture. Avec un horizon de 25 ans, cette collaboration illustre plus que jamais l’évolution de notre partenariat vers un modèle orienté sur le long terme. Cela permet l’intégration profonde de valeurs, d’une vision stratégique ainsi que d’une culture du produit, tout en favorisant des avancées majeures et pérennes », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Depuis 2004, EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana ont construit un partenariat solide, alliant performances commerciales, vision créative et construction d'un projet commun. Le renforcement du partenariat à long terme que nous signons aujourd’hui témoigne de notre confiance mutuelle dans l’avenir et dans les opportunités que nos deux entreprises sauront saisir dans les prochaines années en poursuivant leur collaboration. EssilorLuxottica se distingue par son savoir-faire inégalé dans la fabrication de lunettes, par la qualité exceptionnelle de ses produits et l’ampleur de son réseau mondial de distribution, ainsi que par son engagement continu en faveur de l’innovation technologique. Dolce&Gabbana est fier de renforcer ce partenariat », a commenté Alfonso Dolce, Directeur Général de Dolce&Gabbana.

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