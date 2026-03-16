EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana

consolidano la partnership fino al 2050

Parigi, Francia e Milano, Italia (16 marzo 2026) – EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana annunciano l'estensione fino al 2050 dell’attuale accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo accordo perché ci permetterà di accompagnare Dolce&Gabbana, uno dei marchi più iconici al mondo a cui siamo molto legati, espressione unica di stile, arte e cultura, in un percorso idealmente senza fine. Con un orizzonte temporale di venticinque anni, la collaborazione conferma l’evoluzione del nostro modello di partnership sempre più orientato al lungo termine, per permettere l’integrazione profonda di valori, visioni strategiche e cultura del prodotto e generare così progressi solidi e duraturi nel tempo”, ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“Dal 2004, EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana portano avanti una partnership solida, capace di coniugare risultati di business, visione creativa e lo sviluppo di un progetto condiviso. Il consolidamento della partnership a lungo termine che sigliamo conferma la fiducia reciproca nel futuro e nelle opportunità che entrambe le aziende potranno cogliere continuando a collaborare nei prossimi anni. EssilorLuxottica si distingue per un know-how unico nella produzione di occhiali, per l’elevata qualità e la capillarità della propria rete retail e distributiva a livello globale, nonché per una costante attenzione all’innovazione tecnologica. Dolce&Gabbana è orgogliosa di rafforzare questa partnership”, ha dichiarato Alfonso Dolce, Amministratore Delegato di Dolce&Gabbana.

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