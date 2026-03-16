SAFE - Modification de la composition du Conseil d'Administration

Modification de la composition du Conseil d'Administration

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 16 mars 2026 à 8h. SAFE Group annonce des évolutions significatives au sein de son Conseil d'Administration.

Cooptation d'un nouvel administrateur

Le Conseil d'Administration a coopté, lors de sa séance du 13 mars 2026, Xavier Ferry en qualité d'administrateur. Cette cooptation intervient à la suite de la démission de Monsieur Rodolphe Cadio effective au 31 décembre 2025.

Xavier Ferry est un directeur financier expérimenté avec une solide pratique de la gouvernance d'entreprise acquise notamment à travers une dizaine de mandats d'administrateur (Conseils d'Administration et de Surveillance) exercés au sein d’ACG Management. Chez Graftys, société pionnière dans le développement de substituts osseux synthétiques de haute qualité avec un fort ancrage aux Etats-Unis, il a occupé un rôle central en tant que Directeur Général de filiale, DAF Groupe et Administrateur du Conseil d'Administration de la holding, pilotant une opération de retournement ambitieuse. Xavier Ferry allie vision stratégique et capacité d'exécution opérationnelle, qui seront de précieux atouts pour SAFE.

La ratification de la cooptation de Xavier Ferry pour la durée restant à courir du mandat de Rodolphe Cadio, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026, sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de SAFE.

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Lors de cette même séance, Victor Humberdot a présenté sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d’administrateur. Le Conseil d'Administration tient à saluer sa contribution au retournement et au développement de la Société, et lui adresse ses plus sincères remerciements pour son engagement et son action au service de SAFE.

En conséquence, le Conseil d'Administration a désigné Philippe Laurito en qualité de Président du Conseil d'Administration. A cette occasion, Philippe Laurito a déclaré : « Je suis honoré d’assumer la présidence de SAFE à un moment clé de son développement. Le Groupe dispose aujourd’hui de fondamentaux solides, fruit du travail engagé ces deux dernières années. Notre priorité sera de poursuivre l’exécution de notre stratégie, d’accélérer la dynamique de croissance et de renforcer la création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant notamment sur l’innovation et l’excellence opérationnelle. »

A ce jour, le Conseil d’Administration est donc composé de Philippe Laurito (Président Directeur général), Nicolas Papillon (Directeur général délégué) et Xavier Ferry.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des solutions prêtes à l'emploi pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et Safe Medical, spécialiste de la sous-traitance de dispositifs médicaux orthopédiques. Fort d'environ 90 collaborateurs et de sites de production en France et en Tunisie, le groupe développe des technologies mini-invasives protégées par 14 familles de brevets (homologations CE et approbation de la FDA). Safe Group est présent à travers ses filiales de distribution en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

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