호찌민시, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 제12회 호찌민시 아오자이 페스티벌 2026 (Ho Chi Minh City Ao Dai Festival 2026 )이 ‘황금 실, 꿈을 엮다’ (Golden Threads – Weaving Aspirations )를 주제로 호찌민시 관광청과 호찌민시 여성연합이 관련 기관들과 협력해 주최한다.

이번 축제는 2026년 3월 1일부터 시작해 3월 31일까지 열리게 되며, 주요 행사는 2026년 3월 6일부터 3월 8일까지 응우옌후에 보행자거리 (Nguyen Hue Walking Street )에서 진행됐다. 이와 함께 호찌민시 전역의 문화 공간, 역사 유적지, 주요 관광 명소에서도 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

11차례의 개최를 거치며 아오자이 페스티벌은 호찌민시를 대표하는 문화·관광 행사 중 하나로 자리매김했으며, 베트남 아오자이를 널리 알리고 호찌민시의 관광지 이미지를 강화하는 데 기여해 왔다.

2026년 축제에서는 17개의 주요 행사와 함께 도시 전역에서 다양한 부대 프로그램이 진행된다. 주요 프로그램으로는 2026년 3월 6일 열린 축제 개막식, 2026년 3월 7일 열린 아오자이 아트 프로그램, 2026년 3월 8일 아오자이 민속무용 앙상블과 아오자이 퍼레이드가 결합된 세계 여성의 날 기념행사, 그리고 같은 날 열린 호찌민시 우아한 아오자이 콘테스트 결선이 포함됐다.

제 12회 호찌민시 아오자이 페스티벌 2026 (The 12th Ho Chi Minh City Ao Dai Festival 2026)

축제 기간에는 아오자이 전시 및 체험 공간, 어린이 아오자이 디자인 콘테스트, 온라인 아오자이 사진 콘테스트, 총영사 및 외국인 유학생들과 함께하는 아오자이 좌담회 등 다양한 문화·체험 행사가 열리게 되었다. 이와 함께 아오자이 페스티벌 홍보대사들과 함께하는 문화 투어와 포토 투어도 진행돼 관광 활성화를 도왔다.

축제의 일환으로 진행된 ‘사랑의 아오자이’ (“Ao Dai of Love” )프로그램은 아오자이와 원단 기부를 받아 형편이 어려운 여성과 여성 근로자들을 위한 아오자이를 제작해 지원하고 있다. 또한 많은 관광 명소와 여행업체들이 아오자이를 입은 방문객들을 위해 무료 입장이나 할인 혜택을 제공했다.

제12회 호찌민시 아오자이 페스티벌 2026은 베트남 아오자이의 문화적 가치를 다시 한번 확인시키며, 국가 정체성을 알리고 호찌민시를 역동적이면서도 문화적으로 풍부한 관광지로 국제 방문객들에게 소개하는 데 기여하고 있다.

호찌민시는 2027년 3월 첫째 주 호찌민시 아오자이 페스티벌 2027행사를 개최하게 되며 따뜻한 마음으로 전 세계 방문객들을 맞게 될 계획이다.

호찌민시 관광진흥센터

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