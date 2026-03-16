Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|41.277
|209,56
|8.649.886
|9. marts 2026
|350
|220,00
|77.000
|10. marts 2026
|200
|224,00
|44.800
|11. marts 2026
|200
|222,00
|44.400
|12. marts 2026
|200
|224,00
|44.800
|13. marts 2026
|200
|222,00
|44.400
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|42.427
|209,90
|8.905.286
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 94.890 stk., svarende til 3,57% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|287
|FED.CO
|220
|20260309 09:14:43.492507
|XCSE
|6
|FED.CO
|220
|20260309 09:17:04.926071
|XCSE
|57
|FED.CO
|220
|20260309 09:17:05.458080
|XCSE
|49
|FED.CO
|224
|20260310 13:07:56.240796
|XCSE
|151
|FED.CO
|224
|20260310 13:07:56.240796
|XCSE
|200
|FED.CO
|222
|20260311 11:36:41.660543
|XCSE
|149
|FED.CO
|224
|20260312 15:47:57.168803
|XCSE
|51
|FED.CO
|224
|20260312 15:47:57.168803
|XCSE
|200
|FED.CO
|222
|20260313 13:53:08.672631
|XCSE
