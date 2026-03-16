Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 41.277 209,56 8.649.886 9. marts 2026 350 220,00 77.000 10. marts 2026 200 224,00 44.800 11. marts 2026 200 222,00 44.400 12. marts 2026 200 224,00 44.800 13. marts 2026 200 222,00 44.400 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 42.427 209,90 8.905.286

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 94.890 stk., svarende til 3,57% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 287 FED.CO 220 20260309 09:14:43.492507 XCSE 6 FED.CO 220 20260309 09:17:04.926071 XCSE 57 FED.CO 220 20260309 09:17:05.458080 XCSE 49 FED.CO 224 20260310 13:07:56.240796 XCSE 151 FED.CO 224 20260310 13:07:56.240796 XCSE 200 FED.CO 222 20260311 11:36:41.660543 XCSE 149 FED.CO 224 20260312 15:47:57.168803 XCSE 51 FED.CO 224 20260312 15:47:57.168803 XCSE 200 FED.CO 222 20260313 13:53:08.672631 XCSE





