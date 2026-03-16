Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse41.277209,568.649.886
9. marts 2026350220,0077.000
10. marts 2026200224,0044.800
11. marts 2026200222,0044.400
12. marts 2026200224,0044.800
13. marts 2026200222,0044.400
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner42.427209,908.905.286

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 94.890 stk., svarende til 3,57% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
287FED.CO22020260309 09:14:43.492507XCSE
6FED.CO22020260309 09:17:04.926071XCSE
57FED.CO22020260309 09:17:05.458080XCSE
49FED.CO22420260310 13:07:56.240796XCSE
151FED.CO22420260310 13:07:56.240796XCSE
200FED.CO22220260311 11:36:41.660543XCSE
149FED.CO22420260312 15:47:57.168803XCSE
51FED.CO22420260312 15:47:57.168803XCSE
200FED.CO22220260313 13:53:08.672631XCSE


Meddelelse nr 12 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)
