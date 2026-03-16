Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

16. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 15/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 9. marts 2026 – 13. marts 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse 47.180.879 17,07 805.175.875
9. marts 2026 220.000 16,15 3.553.000
10. marts 2026 220.000 16,38 3.603.600
11. marts 2026 220.000 16,16 3.555.200
12. marts 2026 230.000 16,05 3.691.500
13. marts 2026 230.000 16,14 3.712.200
I alt uge 111.120.00016,1718.115.500
I alt akkumuleret  48.300.879 17,05 823.291.375

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.183.764 stk. egne aktier svarende til 3,45 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                            

Head of Investor Relations & ESG                       
Mads Thinggaard                                                 
Mobil nr. 2025 5469                                            

Vedhæftede filer


Attachments

AS 15 2026 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 11 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading