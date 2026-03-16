Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

16. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 15/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 9. marts 2026 – 13. marts 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|47.180.879
|17,07
|805.175.875
|9. marts 2026
|220.000
|16,15
|3.553.000
|10. marts 2026
|220.000
|16,38
|3.603.600
|11. marts 2026
|220.000
|16,16
|3.555.200
|12. marts 2026
|230.000
|16,05
|3.691.500
|13. marts 2026
|230.000
|16,14
|3.712.200
|I alt uge 11
|1.120.000
|16,17
|18.115.500
|I alt akkumuleret
|48.300.879
|17,05
|823.291.375
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.183.764 stk. egne aktier svarende til 3,45 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
