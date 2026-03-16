Potech lance Red Agent : Le Pentesting IA de Nouvelle Génération pour l’Ère Agentique

PARIS, 16 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à l'accélération du développement logiciel automatisé, Potech dévoile Red Agent, une plateforme de pentesting innovante propulsée par l'IA. Conçu pour pallier l'obsolescence des outils traditionnels (SAST), Red Agent simule l'ingéniosité d'un hacker et la sagesse d’un consultant chevronné pour sécuriser les applications modernes.

L’échec du SAST face aux failles de logique métier

Le benchmark Potech 2025, « The Invisible Break-In », révèle un changement de paradigme : si le code généré par IA évite mieux les vulnérabilités classiques (SQLi, XSS), il contient 500 % de failles de logique métier en plus que le code traditionnel. Ces erreurs comportementales, invisibles à l'analyse statique, ne sont détectables que par une interaction directe en conditions réelles.

Red Agent : La sagesse humaine à l’échelle industrielle

Red Agent comble ce fossé en passant du scan statique au Pentesting Greybox alimenté par IA. La plateforme combine vitesse et expertise stratégique :

Vitesse Agentique : La profondeur d'un pentest manuel de 7 jours réalisée en seulement 7 heures .

La profondeur d'un pentest manuel de 7 jours réalisée en seulement . Couverture Totale : Tests Black, White et Greybox pour une analyse sans angle mort.

Tests Black, White et Greybox pour une analyse sans angle mort. Sagesse de Consultant : Identification des défaillances complexes d'authentification et d'autorisation.

Identification des défaillances complexes d'authentification et d'autorisation. Agilité Continue : Retests illimités pendant 365 jours et adaptation en temps réel aux évolutions du code.

« Les véritables vulnérabilités résident désormais dans la logique et les permissions. Red Agent est conçu pour capturer les erreurs que les assistants de codage IA négligent », explique Elie Zeidan, CPO chez Potech.

À propos de Potech

Leader des solutions de cybersécurité, Potech définit les nouveaux standards de protection des environnements automatisés. Sa plateforme phare, Darkivore, a été reconnue comme acteur majeur dans le rapport Gartner 2025 (Brand Protection & EASM).

Contact Presse : media@potech.global

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