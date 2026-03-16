Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Mandag den 13. april 2026, kl. 10:00
Charlottehaven
Hjørringgade 12C
2100 København Ø
Dagsorden
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
- Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2026, jf. bilag 3
- Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- Valg af likviditetsstyringsværktøjer for alle afdelinger under Investeringsforeningen Nordea Invest og justering af vedtægterne, jf. bilag 4a
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Claus Schønemann Juhl, direktør Kim Balle og direktør Astrid Simonsen Joos.
Astrid Simonsen Joos ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle samt valg af Managing Partner Christina Bruun Geertsen som nyt medlem af bestyrelsen, jf. bilag 5.
- Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- Eventuelt
Dagsorden med bilag til den ordinære generalforsamling, samt fuldmagtsafgivelse og tilmelding er tilgængelig via Nordea Invests hjemmeside: https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling.
Tilmelding og fuldmagtsafgivelse til generalforsamlingen kan ske til og med den 7. april 2026 enten via Nordea Invests hjemmeside eller ved henvendelse til Euronext på telefon 43 58 88 66 eller e-mail CPH-investor@euronext.com.
Årsrapporten for 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest kan downloades på https://www.nordeafunds.com/da.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nordea Invest
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer