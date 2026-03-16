Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Mandag den 13. april 2026, kl. 10:00

Charlottehaven

Hjørringgade 12C

2100 København Ø

Dagsorden

Bestyrelsens beretning for det forløbne år Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2026, jf. bilag 3 Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen Valg af likviditetsstyringsværktøjer for alle afdelinger under Investeringsforeningen Nordea Invest og justering af vedtægterne, jf. bilag 4a Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er direktør Claus Schønemann Juhl, direktør Kim Balle og direktør Astrid Simonsen Joos.

Astrid Simonsen Joos ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle samt valg af Managing Partner Christina Bruun Geertsen som nyt medlem af bestyrelsen, jf. bilag 5.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Eventuelt

Dagsorden med bilag til den ordinære generalforsamling, samt fuldmagtsafgivelse og tilmelding er tilgængelig via Nordea Invests hjemmeside: https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling.

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse til generalforsamlingen kan ske til og med den 7. april 2026 enten via Nordea Invests hjemmeside eller ved henvendelse til Euronext på telefon 43 58 88 66 eller e-mail CPH-investor@euronext.com .

Årsrapporten for 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest kan downloades på https://www.nordeafunds.com/da .

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer