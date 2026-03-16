|Selskabsmeddelelse nr. 13 2026
|Danske Bank
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00
16. marts 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 11
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 foretaget følgende transaktioner :
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|100,000
|333.2995
|33,329,946
|9. marts 2026
|5,000
|313.5820
|1,567,910
|10. marts 2026
|5,000
|324.7985
|1,623,992
|11. marts 2026
|5,000
|322.9705
|1,614,852
|12. marts 2026
|5,000
|318.0175
|1,590,087
|13. marts 2026
|5,000
|316.3554
|1,581,777
|I alt akkumuleret i uge 11
|25,000
|319.1448
|7,978,619
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|125,000
|330.4685
|41,308,565
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.015% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|9. marts 2026
|3,732
|313.6702
|1,170,617
|10. marts 2026
|3,335
|324.7050
|1,082,891
|11. marts 2026
|2,844
|322.8159
|918,088
|12. marts 2026
|2,306
|318.6123
|734,719
|13. marts 2026
|3,511
|316.1776
|1,110,099
|I alt akkumuleret i uge 11
|15,728
|318.9481
|5,016,416
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|78,160
|330.6021
|25,839,862
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|9. marts 2026
|1,268
|313.3222
|397,292
|10. marts 2026
|1,665
|324.9857
|541,101
|11. marts 2026
|2,156
|323.1744
|696,764
|12. marts 2026
|2,694
|317.5084
|855,367
|13. marts 2026
|1,489
|316.7745
|471,677
|I alt akkumuleret i uge 11
|9,272
|319.4783
|2,962,202
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|46,840
|330.2456
|15,468,703
Vedhæftet fil