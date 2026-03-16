Selskabsmeddelelse nr. 13 2026 Danske Bank

Bernstorffsgade 40

1577 København V

Tlf. 45 33 44 00 00







16. marts 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 11

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 foretaget følgende transaktioner :

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 100,000 333.2995 33,329,946 9. marts 2026 5,000 313.5820 1,567,910 10. marts 2026 5,000 324.7985 1,623,992 11. marts 2026 5,000 322.9705 1,614,852 12. marts 2026 5,000 318.0175 1,590,087 13. marts 2026 5,000 316.3554 1,581,777 I alt akkumuleret i uge 11 25,000 319.1448 7,978,619 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 125,000 330.4685 41,308,565

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.015% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 9. marts 2026 3,732 313.6702 1,170,617 10. marts 2026 3,335 324.7050 1,082,891 11. marts 2026 2,844 322.8159 918,088 12. marts 2026 2,306 318.6123 734,719 13. marts 2026 3,511 316.1776 1,110,099 I alt akkumuleret i uge 11 15,728 318.9481 5,016,416 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 78,160 330.6021 25,839,862





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 9. marts 2026 1,268 313.3222 397,292 10. marts 2026 1,665 324.9857 541,101 11. marts 2026 2,156 323.1744 696,764 12. marts 2026 2,694 317.5084 855,367 13. marts 2026 1,489 316.7745 471,677 I alt akkumuleret i uge 11 9,272 319.4783 2,962,202 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 46,840 330.2456 15,468,703

Vedhæftet fil