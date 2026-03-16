Selskabsmeddelelse nr. 13 2026
16. marts 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 11

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 foretaget følgende transaktioner :

 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse100,000333.299533,329,946
9. marts 20265,000313.58201,567,910
10. marts 20265,000324.79851,623,992
11. marts 20265,000322.97051,614,852
12. marts 20265,000318.01751,590,087
13. marts 20265,000316.35541,581,777
I alt akkumuleret i uge 1125,000319.14487,978,619
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 125,000330.468541,308,565

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.015% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
9. marts 20263,732313.67021,170,617
10. marts 20263,335324.70501,082,891
11. marts 20262,844322.8159918,088
12. marts 20262,306318.6123734,719
13. marts 20263,511316.17761,110,099
I alt akkumuleret i uge 1115,728318.94815,016,416
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet78,160330.602125,839,862


CBOE Europe Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
9. marts 20261,268313.3222397,292
10. marts 20261,665324.9857541,101
11. marts 20262,156323.1744696,764
12. marts 20262,694317.5084855,367
13. marts 20261,489316.7745471,677
I alt akkumuleret i uge 119,272319.47832,962,202
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet46,840330.245615,468,703

 

