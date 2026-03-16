Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 16. april 2026 kl. 11:30

i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C



Generalforsamlingen optages, så det er muligt at følge livestreaming af generalforsamlingen over internettet. Optagelsen vil tillige være tilgængelig efter generalforsamlingen. Instruktion herom findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår



Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.



Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion



Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at bestyrelse og direktion meddeles decharge.



Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport



Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

Årets resultat efter skat DKK 540 mio.

Foreslået udbytte DKK 425 mio. (svarende til et foreslået udbytte på DKK 17 pr. aktie a DKK 10)

Overført resultat DKK 115 mio.



Vejledende afstemning om vederlagsrapport



Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved en vejledende afstemning godkender vederlagsrapporten for 2025. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2025. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.



Forslag fra bestyrelsen

5.1 Godkendelse af revideret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender en opdateret vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er blevet revideret med henblik på at sikre, at honorarer til bestyrelsesudvalg står i rimeligt forhold til opgavens omfang. Opdateringen indebærer, at revisionsudvalgets formandstillæg hæves fra 25 % til 50 % af basishonoraret, og at honoraret til medlemmer af det kombinerede nominerings- og vederlagsudvalg hæves fra 10 % til 20 % af basishonoraret. Vederlagspolitikken afviger herudover ikke fra den på generalforsamlingen i 2025 vedtagne politik. Forslaget til revideret vederlagspolitik findes som bilag 1 til indkaldelsen på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

5.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2026

Bestyrelsen foreslår, at det årlige basishonorar øges fra DKK 400.000 til DKK 450.000 for 2026, svarende til en stigning på 12,5% sammenlignet med årene 2022-2025, hvor det årlige basishonorar har været uændret. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager basishonoraret. Formanden for bestyrelsen modtager 3 gange basishonorar, mens næstformanden modtager 1,5 gange basishonorar.

Med forbehold for godkendelse af forslagene under punkt 5.1 samt punkt 5.2 vil vederlaget til bestyrelsesudvalgene være som følger:

Vederlaget for medlemskab af revisionsudvalget udgør 50% af basishonoraret, svarende til DKK 225.000. Formanden for udvalget modtager yderligere et formandstillæg på 50% af basishonoraret og modtager således i alt DKK 450.000. Vederlaget for medlemskab af det kombinerede nominerings- og vederlagsudvalg udgør 20% af basishonoraret, svarende til DKK 90.000. Formanden for udvalget modtager yderligere et formandstillæg på 5% af basishonoraret og modtager således i alt DKK 112.500.



Selskabet dækker desuden visse udgifter relateret til udførelsen af den enkeltes bestyrelseshverv, herunder møde- og transportomkostninger.

Der er herudover ikke indkommet andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen

Alle bestyrelsens medlemmer er på ordinært valg hvert år og kan genvælges.



Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Dencker Wisborg, Kenneth Skov Eskildsen, Hans Martin Smith, Søren Stæhr og Sisse Fjelsted Rasmussen. Af bestyrelsens nuværende medlemmer betragtes Hans Martin Smith og Sisse Fjelsted Rasmussen som uafhængige. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Michael Hansen, der ligeledes betragtes som uafhængig.



Kjeld Johannesen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.



En beskrivelse af baggrund og hverv for de kandidater, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes som bilag 2 til indkaldelsen på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

Valg af revisor



Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering.



Bestyrelsens forslag er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.



Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektion i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve det for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Eventuelt

--o0o—



Aktiekapitalens størrelse, vedtagelseskrav og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 250.000.000 er fordelt på 25.000.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Vederlagsrapporten under dagsordenspunkt 4 fremlægges alene til vejledende afstemning.



Registreringsdatoen er torsdag den 9. april 2026, og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registre­rings­datoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Aktionærer, der ejer aktier gennem nomineedepoter, skal udøve deres stemmerettigheder gennem nominee­strukturen. Det bevirker, at enhver stemme, herunder ændringer til stemmer afgivet via fuldmagt, skal sendes til selskabet af nomineen.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 10. april 2026. Adgangskort kan rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID, MitID-E eller det brugernavn og adgangskode, der er fremsendt til de aktionærer, som har oplyst deres e-mail­adresse i aktionærportalen. Adgangskort kan alternativt rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk eller telefonisk på +45 45 46 09 97 hverdage mellem kl. 9:00 og 15:00. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID, MitID-E eller det brugernavn og adgangskode, der er fremsendt til de aktionærer, som har oplyst deres e-mailadresse i aktionærportalen. Fuldmagten eller brevstemmen kan alternativt afgives skriftligt ved returnering af den fuldmagts-/brevstemme­blanket, der findes på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller på e-mail til gf@computershare.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. april 2026.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 15. april 2026 kl. 16:00.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapport for 2025, vederlagsrapport for 2025, indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, indkaldelsens bilag 1 forslag til opdateret vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, bilag 2 med oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, fuldmagts-/brevstemme­blanket, det samlede antal aktier og stemme­rettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionærportalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

For nærmere information om selskabets indsamling og behandling af persondata i forbindelse med general­forsamlingen henvises til informationsark om persondatabeskyttelse, som er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C, eller på

e-mail: schouw@schouw.dk.

Generelle spørgsmål om tilmelding, fuldmagt og brevstemme rettes til Computershare A/S via e-mail til gf@computershare.dk eller på telefon +45 45 46 09 97 hverdage mellem kl. 9:00 og 15:00.

Aarhus, den 16. marts 2026



Bestyrelsen

Vedhæftet fil