Delårsrapport 1. kvartal 2025/26





Roblon realiserede i 1. kvartal af regnskabsåret 2025/26 en omsætning og et resultat, som lå under de forventninger, ledelsen havde ved indgangen til regnskabsåret

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første 3 måneder af regnskabsåret 2025/26.

Resumé af 1. kvartal 2025/26

Koncernomsætningen udgjorde 29,8 mDKK mod 51,1 mDKK i samme periode året før. FOC produktgruppen oplevede fremgang, mens omsætningstilbagegangen indenfor Composite området var større end forventet.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster blev -6,3 mDKK (6,7 mDKK).

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster blev -9,2 mDKK (3,0 mDKK), og resultat af fortsættende aktiviteter før skat blev -10,4 mDKK (4,6 mDKK).

Ledelsen havde forventet et lavere aktivitetsniveau i første kvartal 2025/26, men både omsætning og resultat blev lavere end ventet. Den primære årsag hertil er, at en af Roblons største kunder indenfor olie og gas offshore-industrien midlertidigt har reduceret indkøbsbehovet grundet for høje lagre. Dette vil påvirke ordreoptaget og omsætningen negativt gennem resten af regnskabsåret.

Forventninger til regnskabsåret 2025/26

I Roblons selskabsmeddelelse nr. 4 af 3. marts 2026 orienterede ledelsen - blandet andet på baggrund af ovenstående - om en nedjustering af forventning­erne til regnskabsåret 2025/26, hvilket fortsat er gældende.

På baggrund af den lavere aktivitet og de opdaterede markedsudsigter har ledelsen gennemført nødvendige omkostningstilpasninger, herunder organisatoriske ændringer. Tiltagene forventes at reducere omkostningerne i størrelsesordenen 5 mDKK for helåret 2025/26 og vil få fuld effekt efter første kvartal. Tiltagene er gennemført for at sikre en mere robust og omkostningseffektiv drift i et marked præget af betydelige udsving.

Realiseret resultat for 1. kvartal 2025/26, opdaterede markedsudsigter samt tilpasninger i koncern­­ens faste omkostninger udgjorde baggrunden for den nedjusterede guidance, meddelt i selskabsmeddelelse nr. 4 af 3. marts 2026, som fortsat er gældende, som følgende:

170 - 210 mDKK (tidligere 200 - 240 mDKK) EBITDA før særlige poster: 0 - 20 mDKK (tidligere 10 - 30 mDKK)

0 - 20 mDKK (tidligere 10 - 30 mDKK) EBIT før særlige poster: -10 mDKK til 10 mDKK (tidligere 0 - 20 mDKK)





De tidligere forventninger blev kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. december 2025, hvor ledelsen påpegede, at 2025/26 ville være præget af et ændret produktmix og et lavere aktivitetsniveau på energikabelområdet. Da dette område er projektbaseret, forventes betydelige udsving fra år til år. Kundedialoger og udviklingsaktiviteter vedrørende kommende kabelprojekter fortsætter, og ledelsen forventer derfor fortsat et højere aktivitetsniveau indenfor dette område i regnskabsåret 2026/27.

Udsagn om forventet udvikling er behæftet med usikkerhed. En række faktorer uden for Roblons kontrol kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de udtrykte forventninger. Det omfatter bl.a. ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, konjunkturudvikling, valutakursudsving samt generelle økonomiske og politiske forhold.

Frederikshavn, den 16. marts 2026

Roblon A/S



Mikael Staal Axelsen Kim Müller Carsten Michno

Bestyrelsesformand CEO Co-CEO/CFO



Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Co-CEO Carsten Michno, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftet fil