Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 28 02 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 28 FEVRIER 2026
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|232 848 588
|Nombre de droits de vote théoriques
|254 398 618
|Nombre de droits de vote exerçables
|250 466 446
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 28 FEBRUARY 2026
|Total number of shares
|232,848,588
|Theoretical number of voting rights
|254,398,618
|Number of exercisable voting rights
|250,466,446
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
Attachment
- Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 28 02 2026