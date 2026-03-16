Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 28 02 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 28 FEVRIER 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social232 848 588
Nombre de droits de vote théoriques254 398 618
Nombre de droits de vote exerçables250 466 446

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 28 FEBRUARY 2026

Total number of shares232,848,588
Theoretical number of voting rights254,398,618
Number of exercisable voting rights250,466,446

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

        

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

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GlobeNewswire

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