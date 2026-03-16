



















Selskabsmeddelelse nr. 11/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

al-sydbank.dk







16. marts 2026



Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 11

AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr., dog maksimalt 4,5 mio. aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købskurs Transaktions-værdi (kr.) Akkumuleret seneste

meddelelse



67.000



36.028.620,00 09. marts 2026

10. marts 2026

11. marts 2026

12. marts 2026

13. marts 2026 15.000

13.000

13.000

15.000

16.000 520,52

543,19

536,53

521,34

516,64 7.807.800,00

7.061.470,00

6.974.890,00

7.820.100,00

8.266.240,00 I alt uge 11 72.000 37.930.500,00 I alt akkumuleret under

aktietilbagekøbsprogrammet



139.000



73.959.120,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 140.474 aktier, svarende til 0,16 % af bankens aktiekapital.



Venlig hilsen



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

Vedhæftet fil