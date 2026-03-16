Landsbankinn hf.: Lok endurkaupa

Þann 25. febrúar 2026 birti Landsbankinn tilkynningu um að bankinn byðist til að kaupa hluti af hluthöfum á tímabilinu frá og með 2. mars 2026 til og með 13. mars 2026.
Samtals keypti Landsbankinn í endurkaupum á tímabilinu 4.594.709 eigin hluti á genginu 14,56, að heildarkaupverði 66.898.959 krónur.
Fyrir upphaf endurkaupa á tímabilinu átti Landsbankinn 385,4 milljónir eigin hluti. Að loknum framangreindum viðskiptum á bankinn 390 milljónir eigin hluti, sem nemur um 1,6% af útgefnu hlutafé bankans.
Heildarfjöldi útistandandi hluta í bankanum er 23.615 milljónir. Endurkaup á tímabilinu gátu numið að hámarki samtals 48 milljónum hluta.
