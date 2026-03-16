(2026-03-16) Ordren omfatter produksjon og levering av bakkebaserte kommando-, kontroll- og oppskytingssystemer som inngår i en lagdelt motdronearkitektur (C-UAS). Leveranser er planlagt å starte i 2026, med produksjon ved Kitrons europeiske fabrikker.

– C-UAS-markedet er i rask utvikling, og kundene våre trenger en partner som kan matche den samme hastigheten og smidigheten. Denne ordren gjenspeiler vår evne til å mobilisere raskt — vi skalerer opp bakkestasjonskapasiteten betydelig for å møte umiddelbar etterspørsel — og vi leverer samfunnskritiske systemer uten å gå på kompromiss med kvalitet eller pålitelighet, sier Mindaugas Sestokas, konserndirektør for Sentral- og Øst-Europa.

Kontrakten bidrar til Kitrons voksende ordreportefølje innen Forsvar/Luftfart og er i tråd med selskapets langsiktige ambisjon om å vokse omsetningen mot 1,5 milliarder euro, slik det ble kommunisert på kapitalmarkedspresentasjonen i desember 2025.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 300 ansatte, og driftsinntektene var 738 millioner euro i 2025.

