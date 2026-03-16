Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
        
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix unitaireMarché (MIC Code)
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-09FR0010483768EUR146327,055113XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-10FR0010483768EUR749527,153546XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-11FR0010483768EUR613027,208976XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-12FR0010483768EUR166227,347016XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-03-13FR0010483768EUR108328,031565XPAR


Publication semaine 11 2026
