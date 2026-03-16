Kapitalforhøjelse registreret – nye vedtægter

Selskabsmeddelelse nr. 21/2026

Der henvises til meddelelse nr. 18 af dags dato. Kapitalforhøjelsen er nu registreret i Erhvervsstyrelsen. Columbus A/S' aktiekapital udgør herefter nominelt kr. 162.157.830 fordelt på 129.726.264 stk. aktier á kr. 1,25. Det samlede antal stemmer udgør herefter 129.726.264.

Der vedhæftes nye vedtægter.

Ib Kunøe Søren Krogh Knudsen

Chairman of the Board CEO & President





CEO & President, Søren Krogh Knudsen, Tel : +45 70 20 50 00





