Kapitalforhøjelse registreret – nye vedtægter

 Columbus A/S

Selskabsmeddelelse nr. 21/2026

Der henvises til meddelelse nr. 18 af dags dato. Kapitalforhøjelsen er nu registreret i Erhvervsstyrelsen. Columbus A/S' aktiekapital udgør herefter nominelt kr. 162.157.830 fordelt på 129.726.264 stk. aktier á kr. 1,25. Det samlede antal stemmer udgør herefter 129.726.264.

Der vedhæftes nye vedtægter.

Ib Kunøe                                      Søren Krogh Knudsen
Chairman of the Board                CEO & President



For further information, please contact:

CEO & President, Søren Krogh Knudsen, Tel : +45 70 20 50 00


Vedtægter 160326
Recommended Reading